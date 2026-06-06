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越新战略视野高度契合

新加坡外交部长维文·巴拉克里希南表示，越共中央总书记、国家主席苏林在2026年香格里拉对话会上发表的主旨演讲，展现了越南与新加坡在战略视野上的高度契合，反映了双方对当前国际和地区形势的共同认知，也凸显了越南在维护地区和平、稳定与发展中的重要作用。

越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财出席第23届香格里拉对话会。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财出席第23届香格里拉对话会。图自越通社

越通社河内——新加坡外交部长维文·巴拉克里希南表示，越共中央总书记、国家主席苏林在2026年香格里拉对话会上发表的主旨演讲，展现了越南与新加坡在战略视野上的高度契合，反映了双方对当前国际和地区形势的共同认知，也凸显了越南在维护地区和平、稳定与发展中的重要作用。

维文在接受越通社驻东南亚记者采访时指出，苏林总书记、国家主席在演讲中提出的观点，切中了当前世界面临的三大关键挑战。

首先，是以国际法为基础的国际秩序正面临冲击，国际规则和准则的权威性受到削弱。对于越南、新加坡等中小国家而言，维护国际法和多边主义尤为重要，因为这是各国通过和平方式妥善处理分歧与争端的根本保障。

其次，保护主义和内顾倾向有所抬头。维文认为，这一趋势可能削弱经济竞争力、抑制创新活力并限制发展机遇。面对全球不确定性，各国应积极推进经济关系多元化，深化与志同道合伙伴的合作，同时发挥东盟等多边机制在促进区域一体化中的积极作用。

第三，加强建设性对话和增进战略互信的重要性日益凸显。维文指出，各国应通过互利合作不断积累信任，为维护地区和平稳定创造有利条件。

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2026年1月29日，在菲律宾宿务举行的东盟外长非正式会议期间，越南外交部长黎怀忠与新加坡外交部长维文·巴拉克里希南举行双边会晤。图自越通社

在谈到越新关系时，维文表示，两国始终坚定支持以规则为基础的国际秩序，致力于推动东盟一体化建设和提升地区韧性。2025年，两国关系升级为全面战略伙伴关系，为双方在更多领域深化合作开辟了广阔空间。

他介绍说，在苏林总书记、国家主席对新加坡进行国事访问期间，两国领导人重申将加强供应链韧性建设，深化战略互信，推动务实合作，共同促进双边关系发展和地区稳定繁荣。

维文高度评价两国经贸合作成果。他指出，目前越新工业园区（VSIP）已覆盖越南15个省市，共建成22个园区，累计吸引投资超过280亿美元，创造就业岗位34万多个。双方正推动建设更加绿色、智能的新一代VSIP园区，并研究通过海底电缆向新加坡输送越南清洁电力，以促进东盟电网互联互通。

维文表示，2027年新加坡将担任东盟轮值主席国，越南将主办APEC 2027年会议，这将为双方加强协调配合、共同推动区域合作提供新的契机。

在谈到越南的发展前景和地区作用时，维文认为，在苏林总书记、国家主席提出的“奋发图强新纪元”发展愿景引领下，越南近年来已成为全球增长最快的经济体之一，并有望于2031年成为东盟第二大经济体。



他表示，凭借年轻而充满活力的人口结构、快速发展的数字经济以及在全球供应链中的重要地位，越南未来将在地区事务中发挥更加重要的作用。越南继续与东盟成员国保持紧密合作，将有助于维护东盟中心地位，推动基于规则的多边主义，并提升地区韧性。

维文表示，新加坡愿继续与越南就地区和国际问题保持密切协调与合作，共同为亚太地区的和平、稳定与繁荣作出积极贡献。（完）

新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授武明姜接受越通社驻新加坡记者的采访。图自越通社

促进越新战略对接 共建繁荣东盟

新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授武明姜和新加坡国立大学东南亚研究系高级讲师穆罕默德·埃芬迪·阿卜杜勒·哈米德博士在接受越通社驻新加坡记者采访时均认为，苏林此访不仅为越新关系创造了动力，还为确保东盟继续成为国际舞台上强大、团结和不可或缺的因素作出了贡献。

越通社
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