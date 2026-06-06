环保

越南祖国阵线中央委员会主席团呼吁全民携手保护环境

越南祖国阵线中央委员会主席团日前向全国同胞、干部、战士以及各机关、单位、企业、组织和个人发出倡议，号召积极响应“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”竞赛运动，全国动员、全民行动，切实推动生态环境保护和可持续发展。

“善待沙芹”项目团队在广义省平山县平盛乡沙芹海口收集塑料垃圾。（图：越通社）
“善待沙芹”项目团队在广义省平山县平盛乡沙芹海口收集塑料垃圾。（图：越通社）

越通社河内——越南祖国阵线中央委员会主席团日前向全国同胞、干部、战士以及各机关、单位、企业、组织和个人发出倡议，号召积极响应“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”竞赛运动，全国动员、全民行动，切实推动生态环境保护和可持续发展。

倡议指出，越南正处于以创新驱动和国际融入为特征的发展新阶段，在取得经济社会发展重要成就的同时，环境污染、资源退化、塑料垃圾、气候变化等挑战日益突出，直接影响人民健康和国家可持续发展。越共十四大明确提出，必须实现经济、文化、社会发展与环境保护协调统一，环境保护已不再是选择题，而是各级组织、企业和每位公民必须履行的责任。

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在嘉莱省归仁东海坊的海底收集塑料垃圾。（图：越通社）


祖国阵线中央委员会主席团号召全体人民从身边小事做起，自觉践行绿色生活方式，重点落实以下行动要求：一是减少使用塑料袋和一次性塑料制品，不乱扔垃圾，节约水电，积极参与植树护绿；二是各家庭推进垃圾分类，建设文明环保的绿色家庭；三是各社区加强环境整治，保持乡村和街道整洁，打造绿色居住环境；四是各机关、学校、企业严格遵守环保法规，推进技术创新和节能减排，营造清洁安全工作环境。

倡议强调，建设绿色、清洁、美丽的家园，既是社会责任，也是新时代越南民族文明素养的重要体现。祖国阵线中央委员会主席团表示，在“人人争做绿色公民、家家建设绿色空间、社区共创绿色环境”理念引领下，相信该运动将在全国广泛深入开展，为建设繁荣、文明、幸福的越南作出积极贡献。主席团同时感谢社会各界积极参与环保事业，并呼吁继续凝聚力量，共同守护绿色家园，为国家可持续发展贡献力量。（完）

越通社
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越南—新纪元

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