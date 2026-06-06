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山罗省顺州乡的梯田风光。图自 越通社
山罗省顺州乡的梯田风光。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）洪村（Bản Hùn）的梯田景观。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）洪村（Bản Hùn）的梯田景观。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）洪村（Bản Hùn）的梯田景观。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）洪村（Bản Hùn）的梯田景观。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）昏村（Bản Hôm）的梯田景观。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）昏村（Bản Hôm）的梯田景观。图自 越通社
山罗省姆诺乡本村（Bản Bon）的梯田风光。图自 越通社
山罗省姆诺乡本村（Bản Bon）的梯田风光。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）洪村（Bản Hùn）的梯田景观。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）洪村（Bản Hùn）的梯田景观。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）洪村（Bản Hùn）的梯田景观。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）洪村（Bản Hùn）的梯田景观。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）洪村（Bản Hùn）的梯田景观。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）洪村（Bản Hùn）的梯田景观。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）洪村（Bản Hùn）的梯田景观。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）洪村（Bản Hùn）的梯田景观。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）洪村（Bản Hùn）的梯田景观。图自 越通社
山罗省帐钙坊（Chiềng Cơi）洪村（Bản Hùn）的梯田景观。图自 越通社
山罗省张霍乡（Chiềng Hặc）左外村（Bản Tà Vài）的梯田风光。图自 越通社
山罗省张霍乡（Chiềng Hặc）左外村（Bản Tà Vài）的梯田风光。图自 越通社
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山罗省稻田风光美不胜收

山罗省广袤的稻田以其迷人的田园风光吸引着八方来客。即将成熟的稻谷泛起层层金黄，连绵铺展于村寨之间的翠绿稻田，一切共同勾勒出一幅如诗如画、令人陶醉的田园景观。

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#稻田 #美景 #旅游

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