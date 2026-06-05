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北宁省这株荔枝母树已有100多年树龄，是福和早熟荔枝产区的原始母本树，也是当地多代居民共同珍视的文化象征和乡愁记忆。图自 越通社
北宁省这株荔枝母树已有100多年树龄，是福和早熟荔枝产区的原始母本树，也是当地多代居民共同珍视的文化象征和乡愁记忆。图自 越通社
作为福和早熟荔枝种植区的母本树，这株百年古荔枝树不仅具有重要的农业价值，更成为当地文化传承的重要见证。图自 越通社
古树根系深扎土壤、盘根错节，赋予其旺盛而持久的生命力，也使其得以长期保留传统荔枝独特的风味。图自 越通社
北宁省荔枝母树。图自 越通社
荔枝母树是北宁省果农的共同骄傲。图自 越通社
探访北宁省百年荔枝母树
近日，来到北宁省福和乡的游客，可近距离观赏一株树龄逾百年的荔枝母树。这株古树位于福和乡太和村阮氏雪家庭院内，吸引了众多游客前来参观打卡。
2026年06月05日星期五 08:00
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#荔枝
#农业
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