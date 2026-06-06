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胡志明市海港系统迈向绿色纪元

面对国际环境严苛标准的压力以及越南政府关于2050年实现净零排放的承诺，胡志明市的海港系统正在加快其基础设施“绿色化”和管理数字化的进程。这被视为越南航运维持其全球竞争优势的关键“通行证”。

目前，海运在全球贸易中发挥着支柱作用，但该行业每年也产生超过10亿吨的二氧化碳。

在此背景下，国际海事组织预计将从2028年起实施全球碳定价机制。排放超标的船舶每排放一吨二氧化碳可能面临高达380美元的罚款。

不仅如此，欧盟和美国等主要出口市场已经针对ESG报告和碳税设立了严格的绿色壁垒。各大航运公司也已公布了净零排放路线图，并宣布：将优先使用“绿色港口”。如果不能及时转型，各港口将面临被排除在国际贸易流之外的风险。

胡志明市航海港务副经理 黎文式：“为了实现绿色港口，首先企业需要根据建设部和越南航海局的指导，及时制定实施绿色港口标准体系的计划和路线图。同时，有效开发现代化的港口运营与管理软件，以优化流程，减少船舶等待时间和因使用化石燃料交通工具造成的温室气体排放。”

在越南，国内的游戏规则也正在收紧。2026年初，越南政府接连发布了关于碳交易市场的第29号法令和批准试点排放配额的263号决定。越南航海局和内河航道管理局也发布了关于“绿色港口标准”的基本标准。

显然，如果不能迅速转型并进行温室气体清单核算，港口企业将在本土面临巨大的法律约束和财务成本。

盖梅Gemadept-Terminal Link股份公司副总经理 高鸿丰：“基于政府在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会上的承诺，绿色化和清洁化趋势不仅是港口领域，也是越南所有其他生产、服务和运营行业的必然趋势。”

一系列港口正在同步实施切实可行的措施：从安装太阳能电池板、将化石燃料替换为电力，到使用节能自动传感器。此外，应用现代管理系统有助于优化流程、减少船舶等待时间，从而显著减少排放量。

胡志明市新福坊SSIT港口总经理 潘黄宇：“根据越南航海局之前的绿色港口标准体系，我们主动准备了在港口运营活动中实现绿色化的路线图。目前岸桥和场桥系统都已使用电力。但是，对于码头内目前仍使用柴油动力的牵引车，我们也有未来的新投资计划，面向使用内部运行的电动车。”

港口绿色化不再仅仅是环境责任，而是一项生存战略。凭借企业的决心和国家的支持，胡志明市的海港系统正努力成为世界航运地图上值得信赖的“绿色一环”，为将该市早日建设成为国际金融-航运中心做出贡献。（完）

越通社
#海港 #越南政府 #胡志明市
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