越通社广平省——风芽-格邦国家公园管理委员会主任范鸿泰表示，在6月5日于巴拉圭共和国埃尔南达里亚斯市举行的联合国教科文组织“人与生物圈计划”国际协调理事会第38届会议上，风芽-格邦国家公园正式被认定为世界生物圈保护区。



这是风芽-格邦第三次获得联合国教科文组织的国际认可。此前，该地区分别于2003年和2015年两次被列入世界自然遗产名录。此次认定进一步彰显了该地区突出的全球价值，也为当地自然保护与可持续发展开辟了新机遇。





风芽-格邦获联合国教科文组织认定为世界生物圈保护区 图自越通社



范鸿泰表示，这一称号是广治省乃至越南的重要里程碑，进一步肯定了风芽-格邦在生物多样性、石灰岩山地热带森林生态系统、自然景观以及独特地质地貌等方面的突出价值。



他强调，此次成功列入世界生物圈保护区名录，体现了国际社会对越南长期坚持自然保护、生物多样性保护及推动可持续发展努力的认可。这也将激励该省进一步提升管理水平和自然保护成效，推动生态保护与社区生计改善、可持续旅游发展深度融合。



根据联合国教科文组织批准的申报材料，风芽-格邦世界生物圈保护区总面积为51583万公顷，其中核心区12.3326万公顷，缓冲区22.0055万公顷，过渡区17.2449万公顷，保护区内常住人口超过15.93万人。



广治省领导和风芽-格邦国家公园管理委员会接受风芽-格邦世界生物圈保护区证书。图：越通社发





目前，联合国教科文组织世界生物圈保护区网络共有759处，分布在136个国家。随着风芽-格邦获认定，越南的世界生物圈保护区数量增至11处。



分析认为，此次认定有望为广治省经济社会发展，特别是旅游业发展注入新动力，同时有助于提升当地在全球旅游和自然保护版图中的地位，为实现绿色增长和可持续发展目标创造更有利条件。（完）





