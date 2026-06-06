文化

化解各种障碍 释放文化遗产的经济价值

只有当文化资源获得明确界定并受到相应法律工具的保护时，才能真正作为一种资产而迈入市场。打通阻碍文化遗产变现的体制机制堵点，将有助于开采国家传统文化的“富金矿”。

游客参观东湖民间画。图自越通社
游客参观东湖民间画。图自越通社

越通社河内——只有当文化资源获得明确界定并受到相应法律工具的保护时，才能真正作为一种资产而迈入市场。打通阻碍文化遗产变现的体制机制堵点，将有助于开采国家传统文化的“富金矿”。

越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议明确指出，文化必须成为经济增长的内生动力。据此，文化产业将在2030年贡献7%的GDP，到2045年达到9%，成为国民经济的重要组成部分。

然而，在诸多文化价值虽作为丰富素材而存在、却缺乏转化为高价值产品的完整流程背景下，“如何将创意转化为产品”成了一个巨大问号。创意设计脱节、缺乏规范、缺少高效的分销系统……种种主客观因素导致文化产品难以形成市场规模，不仅核心竞争力不足，更面临着可持续发展难以为继的重重困境。

拥有20多年知识产权领域从业经验的黎光荣律师指出，核心堵点在于文化产品与遗产缺乏明确的“身份界定”，在产权未获清晰界定前，根本无法进行资产估值、市场交易或受到知识产权法的有效保护。这直接导致了一个长期的恶性循环：缺乏身份界定导致市场无法形成，遗产无法带来经济收入，艺人们便难以为继、被迫转行，进而使文化创新与遗产保护彻底失去了资金再投入的源头活水。

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国家遗产委员会委员黎氏明李指出，保护与开发并非非此即彼的对立关系，相反，合理开发恰恰是实现可持续保护的有效途径。当文化遗产能够创造经济价值时，社区才会有动力去延续和传承。只有当从业者获得稳定收入，传统知识才有机会代代相传。如果遗产无法养活人，人就不得不背离遗产。文化遗产必须走出博物馆，以新的形态回归生活，在推陈出新的同时牢牢守住自身的核心价值。

北宁省东湖民间画的故事正是这一路径的生动缩影。在优秀艺人阮登制于北宁建设的文化交流中心里，文化遗产不仅得到了妥善保护，更在满足客户需求的过程中实现了创收发展。东湖画的制作流程仍完整保留了所有传统工序。艺人们在此坚守匠心、传授技艺，游客们也能亲身参与到创作过程中，从而深切体会东湖民间画的价值。东湖画的意象被灵活拓展，广泛出现在日历、笔记本、礼品及各类生活用品中。这正是文化遗产在秉承传统本色的同时，成功“转译”为市场语言的典型范例。

文化遗产的经济课题，关键不在于数量，而在于打通各类堵点，而解开“知识产权”这个结更是重中之重。从明确界定、法律保护到开发利用，全流程都需要清晰、专业的路径。若新链条缺失，价值链便会断裂；只有三环兼备，文化遗产才能真正转化为创收增效的源头活水。（完）

越通社
#文化遗产 #经济价值 #文化资源 #越南文化 越南
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