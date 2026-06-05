国家宝物阮朝宝座重回原位

越通社顺化市——6月4日上午，国宝阮朝宝座在经过一年多的保护和修复后，正式被送回顺化大内太和殿陈列。



顺化古都遗迹保护中心表示，阮朝宝座继续被安放在太和殿的中心位置，在陈列空间中扮演亮点角色。这一国宝经过修复后回归的事件吸引了众多游客和热爱遗产人士的关注。



阮朝宝座是在2025年5月24日发生事故后被送去修复的。当时一名行为异常者闯入太和殿内殿，坐到宝座上并打砸，导致宝座左侧扶手断裂，碎成14块。



修复工作按照规定于2026年4月22日至5月4日在顺化宫廷古物博物馆进行，由顺化遗迹修缮股份公司负责，使用社会化资金来源。



顺化宫廷古物博物馆馆长吴文明表示，修复工作遵循最大限度保留原真性的原则，优先使用与原材质兼容的材料，采用最小干预技术，不翻新文物，并最大限度地利用原始碎片。实施过程也确保了国宝的稳定性、安全性以及原始价值的可识别性。



修复后，阮朝宝座的结构已得到稳定，受损的扶手部分得以恢复，确保符合2015年国宝认定档案中的原始形状、尺寸和颜色。整个过程按照最大限度尊重原真性的原则进行，不补充或新创纹饰图案；同时处理了白蚁、霉菌等破坏因素，以提高文物的耐久性。（完）

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