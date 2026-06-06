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胡志明主席踏上寻求救国之路115周年：法国之行与历史拼图

一个多世纪前，爱国青年阮爱国踏上了在法国寻求救国之路的征程。如今，许多记录他老人家学习和活动历程的珍贵资料，仍完好保存在巴黎市中心卡德街16号的GODF总部内。

文化研究者陈秋蓉（左）、法国共济会研究院执行委员会成员Yonnel Ghernaouti和法国共济会图书馆工作人员艾玛·拉勒芒与有关阮爱国的馆藏档案资料合影。图自越通社
文化研究者陈秋蓉（左）、法国共济会研究院执行委员会成员Yonnel Ghernaouti和法国共济会图书馆工作人员艾玛·拉勒芒与有关阮爱国的馆藏档案资料合影。图自越通社

越通社河内——一个多世纪前，爱国青年阮爱国踏上了在法国寻求救国之路的征程。如今，许多记录他老人家学习和活动历程的珍贵资料，仍完好保存在巴黎市中心卡德街16号的GODF总部内。

GODF总部坐落于巴黎繁华街区，不仅是法国最大共济会组织的重要活动场所，也是一个收藏和保存历史记忆的中心，内设图书馆、档案馆及法国共济会博物馆。正是在这里，大量与法国历史、共济会发展以及阮爱国革命生涯相关的珍贵资料，得以保存并传承至今。

GODF图书馆馆员艾玛·拉勒芒介绍，馆藏资料大多来自会员或其家人的捐赠与移交。许多档案、信件、手稿和遗物在移交前，已在私人手中保存了数十年。对档案工作者而言，这些不仅仅是泛黄的旧资料，更是需要精心保护的历史拼图。

目前，该图书馆收藏了约4万种资料，涵盖书籍、专业期刊、论文、研究著作、历史档案、行政文件及多套珍贵古籍。具有特殊价值的资料被置于严格调控的温度、湿度和光照环境中保存，并逐步进行数字化处理，以确保其能长期留存。

得益于图书馆、档案馆及博物馆工作人员的默默耕耘，许多与阮爱国寻找救国道路相关的珍贵史料得以保存至今。这些看似平凡的档案与文献，为研究人员深入了解后来成为胡志明主席的阮爱国在思想形成过程中所经历的重要阶段，提供了宝贵的第一手依据。

在巴黎市中心，泛黄的纸张和精心守护的文物，仍在静静讲述着历史。这不仅是20世纪初法国的历史片段，更是一位怀揣民族解放渴望的越南青年，逐步找到将国家引向独立与自由之路的伟大历程。（完）

越通社
#GODF图书馆 #阮爱国 #法国寻求救国之路 #档案工作者 #胡志明主席 越南
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