越南美食版图再扩张 米其林一星餐厅首次突破两位数

今年，《越南米其林指南》共推荐193家餐饮机构，其中包括11家米其林一星餐厅、72家获得“必比登推介”（Bib Gourmand）的餐厅，以及110家入选指南推荐名单的餐厅。

其中，河内ONVIT餐厅成为首家荣获米其林一星的现代韩式餐厅；胡志明市Upstairs餐厅则凭借融汇越南中部饮食文化元素的创新菜单，首次跻身米其林一星餐厅行列。

河内ONVIT餐厅主厨Chi Joon Hyuk：“虽然ONVIT是一家韩式高级餐厅，但始终坚持选用优质越南本土食材，并将其与韩国烹饪技艺和酱料相结合，打造兼具两国特色的创新菜品。在越南生活六年后，我对当地优质食材有了深入了解，并努力通过料理展现其独特魅力。”

胡志明市Anan Saigon餐厅创始人兼主厨彼得·强·富兰克林：“米其林星级不仅吸引了首次体验高端餐饮的越南消费者，也吸引了众多曾在世界各地米其林餐厅用餐的国际食客前来探索越南美食的独特魅力。获得米其林认可的初期充满挑战，但经过四年的积累，我们已更加了解食客需求，也更有经验保持米其林标准。”

米其林指南代表指出，经过四年的发展，越南已从新兴美食目的地成长为具有鲜明特色的国际美食目的地，并不断提升在全球餐饮领域的影响力。每一颗米其林星级背后，都凝聚着越南年轻一代厨师对本土食材的深入挖掘和对创新理念的不懈追求，他们通过一道道精致菜肴向世界讲述越南文化故事。

11家餐厅获得米其林星级认证这一里程碑，标志着越南餐饮业迈上新的发展阶段。凭借独特的地方饮食文化、不断涌现的创新人才以及持续提升的服务水平，越南餐饮业正加速向国际一流标准迈进。（完）