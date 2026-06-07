继续深化越老伟大友谊、特殊团结关系

​

7日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地主持仪式，欢迎老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦一行到访越南。欢迎仪式结束后，两国总理举行了会谈。

会谈上，双方一致同意继续保持高层和各级代表团互访的有效性；贯彻落实各项高层共识、越老双边合作政府间委员会第48次会议成果，为双方协同实施2026—2030年阶段越老政府合作协定奠定基础；配合有效举行2027年越老建交65周年和《越老友好合作条约》签署50周年纪念活动。

双方还一致同意继续有效落实国防、安全领域议定书及合作计划，加强打击跨国犯罪、毒品犯罪以及非法开采自然资源行为的协调配合。

在经济合作方面，双方重点讨论推动经济合作从传统友好型向更加注重实效、共同发展转变，并以经济效益和战略对接为核心的措施。其中，优先推进“硬联通”和“软联通”建设，支持老挝实现成为区域物流中心并加强与海洋通道的联通能力等目标。

双方一致同意有效落实所签署的各项经济合作协定与协议，研究符合越老关系性质的机制与政策，进一步提升教育培训、科学技术、高素质人力资源开发以及各级领导和管理干部培训等领域的合作层次和水平，尽早在老挝成立老越友谊大学。

会谈上，双方还就地区和国际形势进行了深入讨论，一致同意继续在东盟、联合国以及湄公河次区域合作机制等多边论坛上保持密切协调、相互支持；同时维护东盟对涉及地区和平、稳定与发展的战略问题上的共同立场，其中包括东海问题与湄公河水资源问题。

会谈结束后，两国总理共同见证了交通运输、教育、财政、民族与宗教等领域的4份合作文件交换仪式。（完）

​

​