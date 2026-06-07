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黎明兴总理主持仪式 欢迎老挝总理宋赛·西潘敦访越

应越南政府总理黎明兴邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）已抵达河内，开始对越南进行正式访问，并出席于2026年6月7日至9日举行的第三届东盟未来论坛（AFF）。

6月7日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地主持仪式，欢迎老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦对越南进行正式访问。

自1962年9月5日建交以来，越老两国关系不断深入发展，充分体现两国始终如一的特殊团结友谊，在各自国家建设与捍卫独立、主权及领土完整事业中相互支持与互相帮助精神。

2019年2月，两国关系升级为“伟大友谊、特殊团结与全面合作”关系。2025年12月，两国高层领导一致同意进一步丰富双边关系内涵，将越老关系提升至“伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接”关系，体现双方对两个民族可持续发展、自立自强和共同繁荣的共同愿景、交融的战略利益以及长期并肩同行的方向。

在越老关系持续良好发展的基础上，老挝总理宋赛·西潘敦对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛具有十分重要的意义，为两国高层领导全面回顾和评估近年来所达成各项协议的落实情况提供了重要契机。

当天，老挝总理宋赛·西潘敦率老挝高级代表团前往胡志明主席陵敬献花圈，并入陵瞻仰胡志明主席遗容。此前，宋赛·西潘敦一行前往北山路英雄烈士纪念碑敬献花圈。

欢迎仪式结束后，两国总理率领各自国家高级代表团举行会谈，就近期双边合作成果进行评估，就今后合作方向深入交换意见和看法；共同见证越老合作文件的签署和交换仪式。 （完）

#越老 #老挝—越南关系 #老挝 #外交 #对外
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