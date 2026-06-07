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黎明兴总理举行隆重仪式，欢迎老挝总理对越进行正式访问。图自 越通社
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首都河内少年儿童向老挝总理宋赛·西潘敦献花。图自 越通社
首都河内少年儿童向老挝总理宋赛·西潘敦献花。图自 越通社
越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦共同聆听军乐队奏响越老两国国歌。图自 越通社
越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦共同聆听军乐队奏响越老两国国歌。图自 越通社
越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦检阅越南人民军仪仗队。图自 越通社
越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦检阅越南人民军仪仗队。图自 越通社
越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦检阅越南人民军仪仗队。图自 越通社
越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦检阅越南人民军仪仗队。图自 越通社
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黎明兴总理举行隆重仪式 欢迎老挝总理对越进行正式访问

2026年6月7日下午，越南政府总理黎明兴主持隆重仪式，欢迎老挝总理宋赛·西潘敦对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

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#越老 #老挝—越南关系 #东盟

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