越通社河内——6月7日下午，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）抵达河内，开始应越南政府总理黎明兴邀请对越南进行正式访问，并出席于2026年6月7日至9日举行的第三届东盟未来论坛（AFF）。



越共中央委员、财政部部长吴文俊，外交部副部长吴黎文到内排国际机场迎接老挝总理一行。



陪同老挝总理宋赛·西潘敦对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛（AFF 2026）的有总理夫人万达拉·西潘敦（Vandara Siphandone），老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理兼教育体育部部长通沙立·芒诺梅(Thongsalith Mangnomek)，政府副总理兼国防部部长坎良·乌塔凯松（Khamlieng Outhakaysone）；老挝公安部部长万通·贡马尼（Vanthong Kongmany）以及老挝国家银行行长本坎·沃拉吉（Bounkham Vorachit）等。



老挝总理抵达河内，开始对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛。图自越通社

外交部发言人范秋姮强调，过去一段时间，越老在各个领域上的合作关系持续得到巩固并取得切实高效的进展。两国均将彼此视为特别重要和最高优先的方向，并增添了“战略对接”的新内涵，以在新的背景下为两国关系进行重新定位。



据越南驻老挝大使阮明心评价，宋赛·西潘敦总理此次访问具有特别重要的意义，是2026年年初两党两国最高领导人具有历史意义的国家级访问成功取得之后的延续。



老挝驻越南大使坎葆·恩塔万（Khamphao Ernthavanh）强调，越南与老挝拥有深厚历史意义的团结情谊，超越了传统外交的范畴，成为维护共同发展与安全的一条纽带。



坎葆·恩塔万大使评价称，通过2026-2030阶段的战略对接框架，双边关系已迈上新台阶，充分体现了两国将政治承诺转化为实质成果的决心，旨在增强区域的韧性。（完）