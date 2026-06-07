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600名代表出席越南农民协会第九次全国代表大会

越南农民协会第九次全国代表大会（2026-2031年任期）于2026年6月7日至8日在国家会议中心举行。代表着全国1000多万名会员和农民的600名正式代表与会。

与会代表表决通过大会工作议程。图自越通社
与会代表表决通过大会工作议程。图自越通社

越通社河内——越南农民协会第九次全国代表大会（2026-2031年任期）于2026年6月7日至8日在国家会议中心举行。代表着全国1000多万名会员和农民的600名正式代表与会。

6月7日上午，出席越南农民协会第九次全国代表大会的代表团前往胡志明主席陵敬献花圈并入陵瞻仰胡志明主席遗容；前往北山烈士纪念碑敬献花圈，缅怀各位英雄烈士。

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出席越南农民协会第九次全国代表大会的代表团前往胡志明主席陵敬献花圈并入陵瞻仰胡志明主席遗容。图自越通社

在6月7日上午举行的第一阶段会议上，大会完成了多项重要议程，包括：选举大会主席团、秘书处以及代表资格审查委员会；通过大会议程和工作条例；听取代表资格审查结果报告、第八届越南农民协会中央委员会检讨报告草案、关于修改和补充《越南农民协会章程》的呈文及《越南农民协会章程》草案；宣布成立各讨论中心并引导分组讨论。随后，大会在各讨论中心开展讨论。

同日下午，大会继续听取关于《越南农民协会章程（修改补充案）》草案讨论意见的综合、采纳与说明报告；讨论并表决通过《越南农民协会章程（修改补充案）》；通过选举条例；选举产生第九届越南农民协会中央委员会；公布第九届中央委员会选举结果；并举行第九届越南农民协会中央委员会第一次全体会议。

根据议程安排，6月8日上午，大会将举行隆重的开幕式，党和国家领导人将出席并发表指导性讲话。大会还将听取第一天工作结果报告、落实越南农民协会第八次全国代表大会决议结果的简报以及各项主旨发言。

同日下午，大会将听取关于大会文件讨论意见的综合、说明与采纳报告，以及第九届中央委员会第一次全体会议结果的报告。随后，第九届中央委员会将正式亮相并接受任务。最后，大会将表决通过2026-2031年任期的主要指标及大会决议，并举行闭幕式。（完）

越通社
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