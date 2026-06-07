越南与东帝汶加强传统友好关系

越通社河内——应越南政府总理黎明兴的邀请，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问，并出席第三届东盟未来论坛。此次访问有助于推动两国关系日益务实、高效发展，为地区的和平、稳定与发展作出积极贡献。



越南与东帝汶友好关系源远流长。越南是世界上最早承认东帝汶独立革命阵线（FRETILIN）的国家之一（1975年9月）。



东帝汶独立（2002年5月20日）后，两国于2002年7月28日正式建立外交关系。自那时以来，双边关系始终保持积极发展势头。



两国领导人经常保持高层接触。同时，双方在多边论坛上特别是联合国保持着良好配合。



两国经贸合作实现积极增长。2025年，双边贸易额达到1870万美元。两国间的贸易往来主要以越南的出口活动为主，其中大部分为大米，其余为部分消费品和加工食品。



2025年12月11日下午，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒自该国成为东盟第11个成员国以来，首次访问位于印度尼西亚雅加达的东盟总部并发表政策演讲。图自越通社

两国已签署多项合作文件，如《经济技术合作框架协定》（2010年4月），并同意建立混合委员会机制。



投资合作也是两国合作中的一大亮点，其中越南军队电信集团东帝汶公司（Telemor）的运营成效显著。经过10多年的发展，Telemor目前已成为东帝汶最大的电信运营商，市场份额约为52%，不仅彻底改变了东帝汶的电信业面貌，也为东帝汶的发展作出了积极贡献。



此外，两国在农业、教育、石油等领域也具备巨大的合作潜力。



东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛，是一项具有重要意义的事件，不仅对东帝汶正式成为东盟成员国后的融入进程至关重要，还关系到东盟共同体的未来发展。



此次访问还将有助于巩固双方的政治互信，推动各领域合作走向更加务实、高效的方向；同时帮助东帝汶借鉴越南的经验并争取其支持，以有效参与东盟及各项区域合作机制。（完）