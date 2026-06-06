越南与加拿大就新阶段经济合作方向达成共识

越通社渥太华6月6日——据越通社驻渥太华记者报道，越加经济混合委员会第三次会议6月5日举行。会议由越南工贸部副部长潘氏胜与加拿大全球事务部副部长阿伦·坦加拉杰（Arun Thangaraj）共同主持。



潘氏胜在会上发表讲话时表示，近年来越加经济关系持续积极、务实发展。2025年双边贸易额接近86亿美元，自《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）生效以来一直保持强劲增长势头。



其中，2025年越南对加拿大出口额达75亿美元，同比增长18.2%；2026年前4个月继续同比增长25%。2025年加拿大对越南出口额增长24%，2026年前4个月同比增长高达62%。上述数据充分体现了两国经济互补性不断增强，也反映出双方推动贸易与投资合作取得的积极成效。



阿伦·坦加拉杰对双边经济合作取得的积极成果给予高度认可。他表示，越南目前是加拿大在东南亚最大的贸易伙伴，也是增长最快的贸易伙伴。



阿伦·坦加拉杰强调，加方愿意与越南扩大在贸易、投资、供应链、关键矿产、清洁能源、创新和基础设施等领域的合作，并承诺与越方保持密切协调，切实落实本次会议达成的各项成果。



会议期间，双方回顾了双边经济合作情况，并一致同意重点推进三大优先合作方向：一是推动贸易和投资多元化，有效利用CPTPP，支持开放的贸易体系，并加快东盟—加拿大自由贸易协定（ACAFTA）谈判进程；二是加强关键矿产、高科技、创新、数字化转型和战略供应链等战略产业合作；三是扩大能源、基础设施和绿色增长合作，涵盖清洁能源、液化天然气（LNG）、物流、数字基础设施和可持续发展等领域。



双方工作代表团已完成并一致通过2026—2028年行动计划，明确合作内容及实施机制，为有效推进双边合作倡议奠定基础。





会议结束后，潘氏胜与阿伦·坦加拉杰签署联合声明，正式通过2026—2028年行动计划，并一致同意于2028年在越南举行越加经济混合委员会第四次会议。



第三次会议再次彰显了越南与加拿大推动经济合作、深化两国全面伙伴关系的坚定决心，同时为双边关系未来实现新发展奠定基础。



会议期间，越南工贸部贸易促进局与加拿大贸易促进办公室（TFO Canada）签署2026—2030年越南促进可持续、包容和更具韧性经济增长贸易支持项目”（TRISEG）文件，旨在助力越南实现更加可持续、包容和更具韧性的经济增长，并提升应对国际市场变化的能力。（完）

越通社