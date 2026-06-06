东南部地区提高吸引外资效率

越通社河内——凭借地理位置、基础设施、人力资源以及投资环境等多重优势，越南东南部地区在吸引外国直接投资方面始终发挥着全国的火车头作用。然而，吸引外资特别是新一代资金的效率仍未达到预期，需要采取解决方案以取得突破。

东南部地区是越南最具活力的经济区域，在外资总额中占比较大，目前拥有近2.3万个外资项目，注册资本总额超过2050亿美元。尽管吸引的外资规模较大，占全国外资总额近42%，但该地区外资项目的质量仍有待进一步提升。

西宁省各工业园区定向吸引高科技、现代化、环境友好型产业的投资。图自越通社

各项目主要集中在组装和加工，而对高科技、研发或具有辐射效应的项目的投资还很少。近年来，由于跨区域竞争以及缺乏大规模、引领性项目，外资吸引速度有所放缓。

一个重要原因在于区域互联互通水平不高，各地往往倾向于直接竞争而非加强合作以实现利益优化。此外，区域连接基础设施建设尚不配套，导致物流成本依然居高不下。

尽管多个重点项目正在实施，但区域连接基础设施尚未取得突破。多条交通大动脉进度滞后，造成运输和供应链连接瓶颈。这一现实导致东南部地区物流成本约占生产成本的18%，降低了对于大规模生产型投资者的吸引力，尚未形成该地区的竞争优势。

今后东南部地区需要着重在体制、规划、基础设施和地方间合作方面实现突破。每项解决方案都需要与具体任务挂钩，在区域联动中创造明显转变。

该地区需要建立具备效力的区域协调机制，并在此基础上，区域内各地应根据自身优势来统一吸引外资。同时，加快推进并扩大投资区域互联互通的重点骨干基础设施项目，意在创建畅通的多式联运交通网络，帮助降低物流成本，缩短交货时间。（完）