经济

2026年前5个月发行政府债券成功筹资超过33.63万亿越盾

2026年5月，河内证券交易所共举行了17次由政府金库发行的政府债券拍卖会，累计筹集资金33.63万亿越盾。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——2026年5月，河内证券交易所共举行了17次由政府金库发行的政府债券拍卖会，累计筹集资金33.63万亿越盾。

从年初至5月底，国库通过发行政府债券累计筹集资金159.186万亿越盾，完成2026年第二季度发行计划的72%，达到全年发行计划的32%。

从发行期限结构看，10年期和5年期债券占据主导地位，发行量分别达18.25万亿越盾和15万亿越盾，各占发行总额的54%和45%。

在5月底的最后一次招标中，3年期、5年期、10年期、15年期和30年期债券的中标利率分别为3.49%、4.00%、4.25%、4.27%和4.50%。

截至2026年5月底，二级市场上政府债券的挂牌总值达到2692万亿越盾，环比增长2%。平均每笔交易量超过14.961万亿越盾，环比下降6.59%。

在交易结构方面，现券交易占全市场总交易额的74.37%，回购交易占25.63%。外国投资者的交易额占全市场总交易额的4.33%，实现净买入1370亿越盾。

据河内证券交易所消息，在政府债券交易市场中，10至15年期债券收益率涨幅最大，达到3.9765%。与此同时，3至5年期和7年期债券收益率降幅最为明显，分别为2.6498%和3.6305%。

本月交易最多的期限包括7-10年期，占交易总值的20.57%；其次是20年期，占15.48%；5年期占7.27%。（完）

越通社
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