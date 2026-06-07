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越老挝伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系日益密切

应越南政府总理黎明兴的邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）于2026年6月7日至9日对越南进行正式访问，并出席第三届东盟未来论坛。

2025年12月1日下午，苏林总书记在老挝首都万象与老挝总理宋赛·西潘敦会晤。图自越通社
2025年12月1日下午，苏林总书记在老挝首都万象与老挝总理宋赛·西潘敦会晤。图自越通社

越通社河内——应越南政府总理黎明兴的邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）于2026年6月7日至9日对越南进行正式访问，并出席第三届东盟未来论坛。

老挝总理此次访问恰逢越老关系在各领域上得到持续巩固、务实且高效发展的背景下进行。在各自的外交政策中，两国始终将彼此视为特别重视和最高优先的方向。此次访问将有助于推动越老关系在未来一段时间内实现更加密切的战略对接。

越老伟大友好、特殊团结、全面合作与战略衔接关系

越南与老挝是山水相连的友好邻邦，拥有共同的边界线，同依长山山脉，共饮湄公河水。由胡志明主席、凯山·丰威汉（Kaysone Phomvihane）主席和苏发努冯（Suphanouvong）主席亲手缔造，两党、两国历代领导人和两国人民精心培育的越老传统友好与始终如一的紧密情谊，已成为两国民族的无价之宝，也是两国在建设国家繁荣、人民温饱幸福道路上的共同发展规律。

两国于1962年9月5日正式建立外交关系。自那时以来，双边关系始终保持着牢不可破的紧密联系。

越共中央总书记苏林对老挝进行国事访问、出席老挝国庆50周年庆典并共同主持两党高层会晤（2025年12月1日至2日）期间，两国高层领导人一致同意进一步深化双边关系，将两国关系提升为“伟大友好、特殊团结、全面合作、战略对接关系”。双边关系中新增的“战略对接”这一内涵，旨在为新背景下的越老关系进行重新定位，充分证明了双方的共同愿景、交融的战略利益以及长期同行的方向，旨在实现两国民族可持续发展、自强与共同繁荣的目标。

经贸合作发展势头喜人

除政治和外交合作外，两国在经济、贸易与投资领域上的合作也取得了长足进展。2023年，双边贸易额超过16.4亿美元；2024年达到22.5亿美元（超额完成了双方设定的20亿美元目标）；2025年达到30亿美元，比2024年同期增长32%。

在投资方面，截至2026年5月底，越南在老挝开展投资项目共289个，注册资本总额近70亿美元。仅在2025年，越南对老挝投资额就达到了5.903亿美元，是2024年同期的7.5倍。

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2025年10月15日，由越南军用电子电信集团（Viettel）与老挝国防部老挝亚洲电信公司组成的合资企业——Unitel正式宣布推出Unitel物流公司。图自越通社

越南企业的许多项目已成为成功的合作典范，为老挝创造了就业机会，增加了财政收入，并促进了技术转移。

与此同时，国防与安全合作不断扩大，继续作为越老关系的重要支柱之一，为维护各自国家的政治稳定、保障国防安全和社会治安秩序作出了贡献。

此外，在交通基础设施互联互通、教育培训、文化、民间交流、旅游等其他重要领域上的合作也都取得了积极成果。

在越老关系良好发展的背景下，老挝总理宋赛·西潘敦对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛，具有十分重要的意义。这是老挝人民革命党第十二次全国代表大会（2026年1月）召开以及老挝完成新一届领导班子换届（2026年3月）后，宋赛·西潘敦总理首次访问越南。

越南驻老挝大使阮明心表示，越南成为宋赛·西潘敦总理外交日程中的优先目的地之一，再次生动地证明了越老关系在各自国家的外交政策中始终处于最高优先地位，体现了两党、两国和两国人民之间紧密相连的亲密关系以及世所罕见的特殊关系。

在世界和地区地缘政治、地缘经济和技术正经历深刻变革的背景下，此次访问传递出了一个非常明确的信息：越南和老挝将继续同行、共享战略利益、在国家发展中相互支持，并密切配合以有效应对共同挑战。越老关系不仅是由历代领导人和两国人民精心培育的无价之宝，而正成为新时代国际关系与合作共赢的特殊典范。（完）

越通社
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