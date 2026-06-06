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☕️越通社新闻下午茶（2026.6.6）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

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“善待沙芹”项目团队在广义省平山县平盛乡沙芹海口收集塑料垃圾。（图：越通社）

越通社河内——·在出席第二十九届圣彼得堡国际经济论坛期间，越南政府常务副总理范家足与俄罗斯副总理德米特里·切尔内申科举行会谈。双方一致同意加快筹备越俄政府间合作委员会第二十六次会议，推动会议于2026年在越南顺利举行。全文


·越南驻东帝汶临时代办范平潭表示，东帝汶总理沙纳纳·古斯芒将于6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。此访有望为两国关系发展注入新动力，推动双边合作提质增效，同时为东帝汶进一步融入东盟发挥积极作用。全文


·新加坡外交部长维文·巴拉克里希南表示，越共中央总书记、国家主席苏林在2026年香格里拉对话会上发表的主旨演讲，展现了越南与新加坡在战略视野上的高度契合，反映了双方对当前国际和地区形势的共同认知，也凸显了越南在维护地区和平、稳定与发展中的重要作用。全文

·印度尼西亚媒体日前刊文高度评价越共中央总书记、国家主席苏林近期访问东盟三个成员国并出席新加坡香格里拉对话会，认为越南在维护国家发展利益的同时，积极承担地区责任，展现出独立自主的外交路线和对多边合作的坚定支持。

·值此泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）应越南社会主义共和国政府总理黎明兴邀请，于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席在河内举行的东盟未来论坛之际，越通社驻曼谷记者就此访的意义和目的，以及越南驻泰国大使馆在越泰建交50周年之际所开展的相关活动等问题采访了越南驻泰国大使范越雄。

·越南祖国阵线中央委员会主席团日前向全国同胞、干部、战士以及各机关、单位、企业、组织和个人发出倡议，号召积极响应“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”竞赛运动，全国动员、全民行动，切实推动生态环境保护和可持续发展。全文

·响应世界环境日（6月5日）、世界海洋日（6月8日）、2026年环境行动月及越南海洋与海岛周，越南农业与环境部6日上午在乂安省省会同越南祖国阵线中央委员会、乂安省人民委员会举行全国启动仪式，正式发起“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”运动。全文

·据越通社驻欧洲记者报道，6月5日，越南驻奥地利大使馆举办“越南机器人技术日”活动。越南VinRobotics公司以及众多外交使团、国际组织、专家学者、科技企业、投资者和旅奥越南人社群代表出席活动。这是越南2026年在奥地利开展的重要科技外交活动之一，有助于展现越南创新发展、积极融入欧洲乃至全球高科技价值链的国家形象。

·个多世纪前，爱国青年阮爱国踏上了在法国寻求救国之路的征程。如今，许多记录他老人家学习和活动历程的珍贵资料，仍完好保存在巴黎市中心卡德街16号的GODF总部内。

·只有当文化资源获得明确界定并受到相应法律工具的保护时，才能真正作为一种资产而迈入市场。打通阻碍文化遗产变现的体制机制堵点，将有助于开采国家传统文化的“富金矿”。越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议明确指出，文化必须成为经济增长的内生动力。据此，文化产业将在2030年贡献7%的GDP，到2045年达到9%，成为国民经济的重要组成部分。

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越南学生代表团在亚太地区数学奥林匹克竞赛中位列第七。图自越通社

·越南教育与培训部6月6日透露，在第38届亚太数学奥林匹克竞赛（APMO 2026）中，越南代表队共获得1枚金牌、2枚银牌、4枚铜牌和3份奖状。第38届亚太数学奥林匹克竞赛组委会已正式批准来自45个国家和地区的417名获提名参评选手的比赛结果。全文

·2026年5月，河内证券交易所共举行了17次由政府金库发行的政府债券拍卖会，累计筹集资金33.63万亿越盾。

·凭借地理位置、基础设施、人力资源以及投资环境等多重优势，越南东南部地区在吸引外国直接投资方面始终发挥着全国的火车头作用。然而，吸引外资特别是新一代资金的效率仍未达到预期，需要采取解决方案以取得突破。

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风芽-格邦国家公园雄松(Hung Thoòng)洞内部。图自越通社


·风芽-格邦国家公园管理委员会主任范鸿泰表示，在6月5日于巴拉圭共和国埃尔南达里亚斯市举行的联合国教科文组织“人与生物圈计划”国际协调理事会第38届会议上，风芽-格邦国家公园正式被认定为世界生物圈保护区。这是风芽-格邦第三次获得联合国教科文组织的国际认可。此前，该地区分别于2003年和2015年两次被列入世界自然遗产名录。此次认定进一步彰显了该地区突出的全球价值，也为当地自然保护与可持续发展开辟了新机遇。全文

·在宣光省北部广袤的山林之间，上林乡宛如一幅灵动的水墨画在眼前徐徐展开。连绵起伏的石灰岩群山倒映在纳杭—林平生态湖碧绿如玉的湖面上，构成一幅诗意盎然的自然画卷。这里没有喧嚣，也不刻意张扬，却以原始纯净的自然风光、悠然缓慢的生活节奏，以及代代相传的传奇故事，静静地吸引着八方游客。（完）

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