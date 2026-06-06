☕️越通社新闻下午茶（2026.6.6）

新加坡外交部长维文·巴拉克里希南表示，越共中央总书记、国家主席苏林在2026年香格里拉对话会上发表的主旨演讲，展现了越南与新加坡在战略视野上的高度契合，反映了双方对当前国际和地区形势的共同认知，也凸显了越南在维护地区和平、稳定与发展中的重要作用。