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携手建设绿色越南

携手建设绿色越南

响应世界环境日（6月5日）、世界海洋日（6月8日）、2026年环境行动月及越南海洋与海岛周，越南农业与环境部6日上午在乂安省省会同越南祖国阵线中央委员会、乂安省人民委员会举行全国启动仪式，正式发起“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”运动。

“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”运动发起 图自越通社
“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”运动发起 图自越通社

越通社乂安省——响应世界环境日（6月5日）、世界海洋日（6月8日）、2026年环境行动月及越南海洋与海岛周，越南农业与环境部6日上午在乂安省省会同越南祖国阵线中央委员会、乂安省人民委员会举行全国启动仪式，正式发起“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”运动。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀，政府副总理胡国勇，农业与环境部部长郑越雄等参加活动。

越南祖国阵线中央委员会主任裴氏明怀在启动仪式上表示，环境污染已不再是遥远的警示，而是直接影响人民生活质量和国家可持续发展的现实挑战。她强调，保护环境是关系国家生存与发展的重大议题，也是实现快速、可持续发展的重要前提。她呼吁全国干部、党员、人民群众、企业及社会各界积极响应此次运动，从减少垃圾排放、限制使用一次性塑料制品、节约资源、植树造林、垃圾分类等具体行动做起，共同建设绿色家园。

裴氏明怀指出，环境保护不仅是某个部门或组织的责任，而是全社会共同的使命。只有当每位公民成为“绿色公民”、每个家庭成为“绿色空间”、每个社区成为“绿色共同体”时，建设绿色、清洁、美丽越南的目标才能真正实现。

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越南祖国阵线中央委员会主任裴氏明怀在启动仪式上发表讲话 图自越通社



政府副总理胡国勇表示，气候变化、环境污染、资源衰退与生物多样性减少已成为全球性挑战。作为发展中国家，越南正与国际社会一道积极应对这些挑战，同时把握绿色转型机遇，推动国家朝着绿色、可持续方向发展，力争到2045年成为高收入发达国家。

胡国勇强调，环境保护、生物多样性保护及海洋经济可持续发展始终是党和国家发展战略的重要内容。近年来，全社会环保意识不断提高，各地涌现出一批富有成效的环保模式和先进做法，为改善生态环境作出了积极贡献。

他表示，“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”运动不应仅是一项阶段性竞赛活动，而应发展成为覆盖全社会、长期持续开展的社会运动，逐步内化为人民群众的行为习惯和生活方式。

胡国勇要求各部门和地方进一步完善环境保护与气候变化应对政策体系，坚持绿色发展理念，不以牺牲环境换取经济增长；大力推进绿色转型、循环经济和绿色海洋经济发展，落实2050年净零排放目标；加强科技创新和数字技术在资源环境管理中的应用，广泛倡导绿色生活方式和可持续消费理念，不断提升全社会应对气候变化能力。

作为活动举办地，乂安省承诺将继续加强垃圾收集处理，推动绿色经济和循环经济发展，加快数字化转型与创新应用，切实保护森林、水资源和自然生态系统，推动形成绿色、环保的生产生活方式，为实现国家可持续发展目标作出积极贡献。（完）

越通社
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