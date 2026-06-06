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越南与东帝汶在东盟框架下开启深化合作新前景

值东帝汶总理夏纳纳·古斯芒于6月7日至10日对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛之际，越通社驻雅加达记者就此访对越南—东帝汶关系及东帝汶融入东盟进程的重要意义，采访了印尼国防与战略研究所（Lesperssi）高级协调员贝尼·苏卡迪斯。

谈及此次访问的意义，贝尼·苏卡迪斯表示，此访不仅为东帝汶进一步展现自身作用和地位提供了重要契机，也为其就地区战略议题阐述立场，深化与东盟成员国交流创造了有利条件。他指出，东帝汶积极参与东盟事务，充分体现了其致力于推动建设更加紧密，包容和具有凝聚力的东盟共同体的坚定承诺。

在谈到越南与东帝汶关系发展前景时，贝尼·苏卡迪斯认为，越南长期以来坚定支持东帝汶融入东盟的进程，为两国深化双边合作奠定了坚实基础。

印尼国防与战略研究所高级协调员贝尼·苏卡迪斯： 两国在贸易，投资，农业，教育，人力资源开发和海上安全等领域拥有广阔合作空间。凭借丰富的国际融入经验和经济发展成就，越南可在提升治理能力，落实东盟框架下各项承诺等方面为东帝汶提供有力支持。此外，加强企业对接，人文交流以及教育培训合作，也将推动双边关系向更加务实，深入和富有成效的方向发展。

对于东帝汶成为东盟成员后将对未来东南亚安全架构和战略平衡产生的影响，贝尼·苏卡迪斯表示，东盟接纳东帝汶加入，将有助于进一步增强东盟的团结性和包容性。

印尼国防与战略研究所高级协调员贝尼·苏卡迪斯： 在地区战略竞争日益加剧的背景下，东盟扩员将进一步巩固和提升东盟在地区架构中的中心地位。尽管东帝汶暂时难以直接改变地区力量格局，但其成功融入东盟的进程，将为促进地区稳定，深化合作以及推动以规则为基础的发展秩序作出积极贡献。（完）

#东帝汶 #采访 #对外 #东盟
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