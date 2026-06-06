越南学生代表团在亚太地区数学奥林匹克竞赛中位列第七

越通社河内——越南教育与培训部6月6日透露，在第38届亚太数学奥林匹克竞赛（APMO 2026）中，越南代表队共获得1枚金牌、2枚银牌、4枚铜牌和3份奖状。



第38届亚太数学奥林匹克竞赛组委会已正式批准来自45个国家和地区的417名获提名参评选手的比赛结果。



根据竞赛规则，组委会共颁发166个正式奖项，包括19枚金牌、41枚银牌和106枚铜牌；同时向成绩优异的学生颁发174份奖状。



根据组委会规定，每个国家和地区最多可推荐10名选手参评；每个国家和地区获得奖牌数量也设有上限，即最多获得1枚金牌，金牌和银牌总数不超过3枚，金、银、铜牌总数不超过7枚。凭借优异表现，越南代表队获得了竞赛规则允许的最高奖牌数量。



凭借上述成绩，越南代表队在参赛的45个国家和地区中位列第七，仅次于美国、韩国、日本、印度、马来西亚和新加坡。



越南代表队在第38届亚太数学奥林匹克竞赛中取得的优异成绩，再次彰显了越南数学教育培养质量，同时体现了发现、选拔和数学拔尖人才培养工作的成效。这一成绩进一步巩固了越南在国际数学奥林匹克版图上的地位，并为全国学生学习和研究数学注入新的动力。





2026年亚太数学奥林匹克竞赛于2026年3月10日在越南高等数学研究院举行。越南代表团共有22名学生参赛，其中包括2名曾参与2025年国际数学奥林匹克竞赛（IMO），以及20名在2025—2026学年全国优秀学生选拔考试中成绩最优异的学生。





这是越南数学奥林匹克运动发展的一个重要里程碑，标志着越南在中断25年后重新参加亚太数学奥林匹克竞赛。同时，自2026年起，越南担任2026—2028年APMO主协调国，承担相当于东道国的职责。



2026年竞赛在全球45个国家和地区同步举行，其中包括43个正式参赛国家和地区以及2个观察员国家和地区，较2025年增加8个国家和地区。（完）