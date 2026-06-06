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在奥地利越南机器人技术日活动：科技外交的新亮点

6月5日，越南驻奥地利大使馆举办“越南机器人技术日”活动。越南VinRobotics公司以及众多外交使团、国际组织、专家学者、科技企业、投资者和旅奥越南人社群代表出席活动。

越南驻奥地利大使武黎太黄在开幕式上发表讲话。图自越通社
越南驻奥地利大使武黎太黄在开幕式上发表讲话。图自越通社

越通社欧洲——据越通社驻欧洲记者报道，6月5日，越南驻奥地利大使馆举办“越南机器人技术日”活动。越南VinRobotics公司以及众多外交使团、国际组织、专家学者、科技企业、投资者和旅奥越南人社群代表出席活动。

这是越南2026年在奥地利开展的重要科技外交活动之一，有助于展现越南创新发展、积极融入欧洲乃至全球高科技价值链的国家形象。

越南驻奥地利大使武黎太黄在开幕式上表示，越南机器人技术日不仅是一场科技产品展示活动，更传递出越南在战略性技术领域不断奋进的发展愿景。越南驻奥地利大使馆与VinRobotics联合举办此次活动，这是落实越共中央政治局关于推动科学技术、创新和国家数字化转型实现突破发展的第57号决议，以及政府总理关于战略技术目录和战略技术产品目录（其中机器人与自动化技术被列为优先发展的重点领域之一）的第21号决定的具体举措。

活动期间，VinRobotics公司重点介绍了VR-H3和VR-H5机器人平台。企业负责人就相关技术和产品进行了专题推介，并现场展示了两款机器人产品。

除VinRobotics的展示活动外，越南机器人技术日期间还举行技术交流会，多位专家和科学家围绕越南、奥地利与欧洲之间科技合作需求相关议题进行了分享和讨论。

武黎太黄大使表示，“越南机器人技术日”体现了越南企业在机器人与自动化领域取得的新进展，同时也展现了越南青年工程师团队在核心技术自主研发方面的能力。他指出，此次活动是一项重要的科技外交活动，旨在支持越南企业展示和推广先进科技产品，拓展与奥地利及国际科技创新生态系统的联系，从而进一步彰显越南在人工智能、机器人和自动化等领域的发展实力。

对于越奥关系而言，此次活动有助于推动双边合作从传统领域向高科技、创新和人才培养等新领域拓展。活动汇聚了企业、国际组织、科学家、高校代表以及旅奥越南专家群体，为越南科技企业与奥地利及欧洲市场搭建了务实的交流合作平台，同时有助于进一步塑造越南作为充满活力、富有创新能力并愿深度参与全球科技价值链的合作伙伴的形象。（完）

越通社
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