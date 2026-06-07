经济

2026年前5月越南对外投资总额同比增长1.5%

据越南财政部统计局公布关于2026年前5月越南对外直接投资情况，共有85个新项目获得投资许可证，越方投资总额达7.608亿美元，同比增长1.8倍；增资项目共10项次，增资总额为3380万美元，同比下降18.7%。

6月5日，越南绿色与智能出行股份公司在印度新德里正式推出Green SM Limo服务。图自越通社
6月5日，越南绿色与智能出行股份公司在印度新德里正式推出Green SM Limo服务。图自越通社

越通社河内——据越南财政部统计局公布关于2026年前5月越南对外直接投资情况，共有85个新项目获得投资许可证，越方投资总额达7.608亿美元，同比增长1.8倍；增资项目共10项次，增资总额为3380万美元，同比下降18.7%。

总体来看，2026年前5月，越南对外投资总额（包括新批和增资项目）达7.946亿美元，同比增长1.5倍。其中，对建筑业投资额为1.788亿美元，占对外投资总额的22.5%；对电力、燃气、热水、蒸汽及空调生产分销业投资额为1.638亿美元，占20.6%；对交通运输和仓储业投资额为1.505亿美元，占18.9%。

2026年前5月，越南共对世界上33个国家和地区进行投资。其中，老挝以1.995亿美元位居首位，占越南对外投资总额的25.1%；吉尔吉斯斯坦为1.499亿美元，占18.9%；英国为8280万美元，占10.4%；哈萨克斯坦为3600万美元，占4.5%；柬埔寨为3290万美元，占4.1%；美国为3190万美元，占4%；英属维尔京群岛为3010万美元，占3.8%。

经济专家评估称，近年来越南对外投资资金保持积极增长态势，表明越南企业正日益主动地在海外寻找新的商业机会。特别是，越南企业在海外开展的部分投资项目已取得了显著的经济和社会效益，并受到了投资目的国的高度评价。

除对外投资外，2026年前5月，新批注册资金、追加资金以及外国投资者出资和购股股份等流入越南的外国注册投资总额达248.1亿美元，同比增长34.9%。具体而言，新批投资项目共1576个，获批注册资本达148.4亿美元，分别同比增长1.7%和1.1倍。

其中，加工制造业获得的新批外国直接投资规模最大，注册资本达96.4亿美元，占新批注册资本总额的65%；电力、燃气、水务及空调生产分销业注册资本达24.5亿美元，占16.5%；其余行业合计达27.5亿美元，占18.5%。（完）

2026年4月：越南对外投资额达7.139亿美元

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越南对外投资总额（包括新增和调整后的资本）达7.139亿美元，较去年同期增长2.3倍。其中：电力、燃气、热水、蒸汽和空调的生产和分销投资达1.638亿美元，占总投资的22.9%；建筑业投资达1.53亿美元，占21.4%；运输和仓储业投资达1.492亿美元，占20.9%。

越通社
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