充电桩基础设施：促进越南电动车市场发展的动力

越通社河内——电动车市场的强劲发展正在对同步、现代且具备满足绿色交通工具增长速度能力的充电桩基础设施带来迫切需求。从管理机构到企业都在加快推进完善法律框架、扩大公共充电网络以及促进绿色交通生态系统的解决方案，服务于可持续能源转型的目标。

VinFast 刚公布的数据显示，2026年前4个月，该单位共交付各款电动汽车78458辆，同比增长75.56%。专家认为，随着电动车的发展，充电桩基础设施被确定为决定越南向绿色交通工具转型速度的关键因素之一。

越南工贸部工业局副局长范文君表示，为推动电动车市场可持续发展，需要对基础设施、技术标准和法律框架做出同步准备。

目前，工贸部同科学技术部配合制定了与充电桩、充电站和充电电池相关的18项标准和规范。根据政府的指示，该领域的整个法律体系将在2026年内继续得到完善，为该市场安全、高效地运行奠定基础。

从企业角度来看，VinFast 越南电动摩托车市场总经理黄河表示，VinFast 已与各合作伙伴共同建设了拥有15万个汽车和电动摩托车充电口的网络，同时还增设了99个大功率充电站，可同时为多达100辆电动汽车提供服务，将充电时间缩短至15分钟左右；此外，还在全国安装了15万个换电柜。

Vinfast的充电桩。图自越通社

对于电动摩托车而言，公共换电系统被视为提高用户便利性的重要解决方案。

除了基础设施外，越南向电动车转型的进程还受到政策、企业和绿色消费趋势的共同推动。

据工贸部的消息，目前已出台多项优惠政策，以支持民众和企业推进交通工具转型。目前，电动车用户可享受注册税、税收减免以及若干绿色信贷扶持政策的优惠。

与此同时，VinFast 代表表示，该企业目前正推出多项支持计划，如分期购车、免费充电、免费换电以及“以汽油车换成电动车”计划。

专家们认为，在下一阶段，电动车市场的发展速度最大限度依赖于充电基础设施的完善能力、扶持政策的同步性以及国家能源系统的准备就绪程度。建设遍布各处、安全且便捷的公共充电网络将是树立消费者信心的重要因素，同时为加快未来几年越南绿色交通转型进度铺平道路。（完）