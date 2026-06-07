让文化血脉在边疆持续流淌

在南马（Nàn Ma）民族寄宿制初级中学，民间文化俱乐部已成为激发学生热爱家乡、增强民族自豪感的重要平台。在这里，学生们一起学习传统舞蹈、传唱民歌，了解本民族的历史渊源和文化特色。在老师们的悉心指导下，学生们不仅学习文化知识，更逐渐树立起保护和弘扬民族传统文化的意识。每一次社团活动，不仅为孩子们带来欢乐，也在他们心中播下了传承民族文化的种子。

南马民族寄宿初级中学九年级一班学生 杨维瑜:

从三年级开始，我便学习侬族舞、纸马舞、芦笙舞等民族传统艺术。我希望今后能够继续向老师和民间艺人学习，并将这些传统文化传授给村里的孩子们。

南马民族寄宿初级中学教师 阮文河：

寄宿制学校为学生参与文化活动创造了更多时间和条件，有助于当地传统文化的传承与弘扬。

许多学生起初还有些腼腆，对传统舞蹈和民歌背后的文化内涵了解不多。但在一次次社团活动和老师们的悉心指导下，对民间传统文化的热爱逐渐在孩子们心中生根发芽。对于边境地区的教师来说，教书育人与传承文化根脉同样重要。因为他们深知，每一首民歌、每一支传统舞蹈背后，都承载着代代相传的历史记忆和民族文化。就在这样一堂堂朴实的课堂中，对民族文化的热爱正在边境山区校园里悄然传承、不断延续。

南马民族寄宿制初级中学校长 阮氏秋香：

学校和老师们主动学习、了解相关传统文化知识，同时还邀请当地民间艺人来到学校向学生传授传统文化。为了传承和保持民族特色，学校还要求学生每天两个时段穿着民族传统服饰，让民族文化得到更好的传承和延续。

为了让民族文化薪火相传、生生不息，除了学校的倾心投入之外，还需要地方政府和社区的共同参与。近年来，帕外宿乡持续有效推进文化保护工作，从恢复传统古老曲调到举办面向青少年的文化体验活动，不断激发群众的文化自豪感和保护传承传统文化的意识。

宣光省帕外宿乡人民委员会主席 杨越雄：

我们认为，将传统文化引入学校这一模式，过去县里已经开展得非常好。目前，乡里继续坚持并完善这一模式。除此之外，我们还重点支持各村寨兴趣小组的发展，下一步将着力成立苗族文化俱乐部、侬族文化俱乐部等各类民族文化社团。

传统文化不仅存在于节庆活动和世代相传的风俗习惯之中，更通过一首首民歌、一支支舞蹈，鲜活地展现在今天山区学子的生活里。

当民族文化认同感持续得到老师们的悉心培育，得到学生们的珍视与传承，帕外宿边境地区的文化血脉必将不断延续，在一代又一代人之间绵延传承、持续焕发新的生机。（完）