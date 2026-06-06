语言开启越中文化交流之门

在“2026年中文路大赛”中文诗歌朗诵比赛上，李白、杜甫、苏轼等中国古代诗人的经典诗篇跨越千年时空，通过越南青年学子的精彩演绎再次焕发出独特魅力。从对语言、影视、音乐乃至东方文化的兴趣出发，越来越多越南青年选择学习中文，并将其视为深入了解中华文化的重要桥梁。

北宁省芳山高中学生 阮翠玲：“我选择学习中文，是因为它是一门应用广泛的语言。我平时喜欢观看中国电影和综艺节目，因此希望学习一门新的外语，并有机会前往中国，与当地青年开展文化交流。”

河内国家大学外国语大学学生 邓黄明孝：“人们常说，学习一门新的语言，就是打开一扇新的大门。在学习中国文学的过程中，我深深感受到中国文学的魅力。此次比赛选取的诗歌作品，也让我能够更加深入地了解中国文学和中华文化。”

教育专家表示，学习外语不仅仅是掌握词汇和语法，更是了解一个国家历史、文学、艺术以及文化价值的重要过程。通过语言学习，人们能够更加深入地感知不同文明的精神内涵。

河内国家大学外国语大学副校长 黄玉山：“诗歌是一种兼具音乐美感和艺术意境的文学形式，非常适合用于训练发音和表达情感。举办这样的活动，有助于激发越南青年学习中文、了解中国文化的热情。”

当前，随着中越两国交流合作不断深化，各类文化、教育和民间交流活动日益活跃，持续增进两国青年之间的相互了解与友好情谊。

从舞台上吟诵的千年诗篇，到青年学子的真情演绎，一座座文化交流的桥梁正在悄然搭建。年轻一代正以开放包容的姿态，成为推动中越文明交流互鉴、深化民心相通的重要力量。（完）