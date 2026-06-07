促增长与控通胀两手抓 着力夯实经济发展基础

今年以来，全球经济不确定性进一步增加。中东地区地缘政治紧张局势升级，对全球能源供应链造成冲击，推动燃油及多种原材料价格上涨。与此同时，多个主要经济体继续维持偏紧的货币政策以应对通胀压力。外部环境变化给越南宏观经济调控带来了不小挑战。

越南财政部表示，将统筹推进财政、货币及其他宏观政策协同发力，着力稳定宏观经济运行，控制通胀水平，并不断提升经济增长质量。

越南财政部副部长黎晋近：“关键在于主动、灵活应对形势变化，加强财政政策、货币政策以及其他宏观政策之间的协调配合，确保各项政策同步、高效落实，维护经济总体平衡。”

专家指出，实现稳物价与促增长“双目标”，关键在于保障生活必需品供应稳定，同时充分发挥投资、消费和出口三大传统增长引擎的作用。其中，公共投资应继续发挥撬动社会资本的重要作用；持续释放国内消费潜力，稳定市场需求；积极把握全球供应链重构和市场多元化带来的出口机遇。

越南统计局局长阮氏香：“我们必须推动投资、消费和出口三大增长支柱协调发展，同时确保粮食、食品、电力、燃油以及战略性原材料等重要商品供需平衡。”

除灵活运用财政和货币政策外，专家还建议进一步发挥财政工具的调节作用，切实减轻企业和民众负担。通过主动保障燃油供应、合理调整税费政策，以及加快数字化转型和创新增长模式，越南正持续增强市场主体信心，为经济高质量发展创造更大空间。

越南第十五届国会代表黄文强：“我们必须保持宏观经济稳定，将通胀控制在合理区间，并维持稳定的利率环境，让企业和投资者安心开展生产经营活动。同时，应更加积极运用减税降费、降低生产成本等财政工具，为经济增长提供有力支撑。”

为保障经济发展所需的能源供应，相关部门还建议加强统筹管理，加快重点能源项目建设进度，确保各项工程按照既定规划如期推进。

越南工贸部长黎孟雄：“我们建议进一步加强对地方政府的指导和协调，提高能源项目管理和实施效率；同时严格把控项目审批和实施进度，确保各项能源工程按照规划要求顺利推进。”

在全球经济仍面临诸多不确定因素的背景下，统筹推进稳增长与控通胀，不仅是当前经济工作的重点任务，更是关系长远发展的战略要求。随着各项政策协同发力、改革举措持续深化以及数字化转型不断推进，越南有望进一步巩固宏观经济稳定基础，为经济持续健康发展注入新的动力。（完）