2026年岘港国际烟花节：瀚江畔盛放的遗产色彩

越通社河内——以“遗产”为主题的2026年岘港国际烟花节（DIFF）第二个比赛日6日晚在瀚江畔举行，吸引众多当地居民和游客的眼球。来自越南和法国的两支参赛队带来了精彩绝伦的表演，通过烟花艺术推崇文化与历史价值。



在当晚的比赛中，法国Lux Factory POK 2.0队带来了《遗产——岘港闪耀》（Heritage – Da Nang Shines）的烟花表演，再现了岘港在国际融入进程中的文化交融与发展历程。五彩缤纷的烟花盛放、金丝瀑布以及同步绽放的金色烟花，营造出了一个充满情感的艺术空间，盛赞这座中部沿海城市的遗产之美与蓬勃生机。



越南Z121 Vina Pyrotech队凭借极具民族特色的表演，继续展现了其不俗实力。富寿省祖地象征——棕榈树的形象通过现代烟花技术在岘港夜空中得以再现，并留下了独特的印记。



法国队的节目。图自越通社

除了烟花表演外，在瀚江畔舞台上举办的文艺表演，也有力地弘扬了文化价值。



继开幕式取得成功后，2026年岘港国际烟花节继续对游客展现出强烈的吸引力，有力地推动岘港夏季旅游业的发展。今年，该活动首次在“Sun Paradise Land”应用程序上应用了人工智能（AI）技术，允许游客利用在活动中捕捉到的精彩瞬间，生成个性化的电子邮票和电子明信片。



据组委会介绍，接下来的各场比赛将于每周六晚举行。具体赛程为：6月13日由日本队对阵意大利队，主题为“文化”；6月20日由德国队对阵中国澳门队，主题为“创意”；6月27日由澳大利亚队对阵葡萄牙队，主题为“愿景”。总决赛预计将于7月11日举行。（完）

2026年岘港国际烟花节正式开幕 2026年5月30日晚，2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）在岘港韩江畔正式开幕。本届烟花节以“岘港——连接地平线”（Da Nang – New Connected Horizons）为主题。开幕之夜的首场比赛以“自然”为主题，由岘港代表队（越南）与中国队同台竞技，为观众奉献精彩纷呈的烟花表演。