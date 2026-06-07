文化

专美手工艺村：千年手工技艺的守护之地

位于河内以南，距首都中心约30多公里，专美手工艺村长期以来被誉为传统螺钿和漆器工艺的摇篮。

专美螺钿漆器手工艺村正式成为世界手工艺城市网络成员。图自越通社
专美螺钿漆器手工艺村正式成为世界手工艺城市网络成员。图自越通社

越通社河内——位于河内以南，距首都中心约30多公里，专美手工艺村长期以来被誉为传统螺钿和漆器工艺的摇篮。

经过近1000年的发展，这里不仅保存着精湛的手工技艺，还是一个独特的文化空间，反映了越南人民的生活、灵魂和创造力。

近日，专美螺钿漆器手工艺村正式成为世界手工艺城市网络成员。

千年技艺 巧夺天工

据当地许多资料记载，专美的螺钿工艺大约形成于11世纪的李朝时期。

专美螺钿工艺的特别之处在于其每一个细节精雕细琢、精益求精。从粗糙的螺壳、蚌壳碎片，工匠必须经过切割、打磨、凿刻、粘贴、抛光等多个步骤，才能在朱漆贴金或传统漆器底板上创造出柔和、闪亮的图案。每一件产品不仅仅是装饰品，更是蕴含民族文化深度的艺术作品。

与螺钿并行的是漆艺。这里的漆艺使用传统生漆，并与金、银、蛋壳、珍珠母等材料结合，创造出随时间推移而愈发深沉、牢固美丽的色彩层。正是螺钿与漆艺的结合，造就了专美手工艺品独特的本色，难以与其他工艺村混淆。

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专美螺钿工艺的特别之处在于其每一个细节精雕细琢、精益求精。图自越通社

专美螺钿工艺的特别之处在于，工匠不仅再现图案，还将越南民间文化价值观寄托其中。传统题材如“松-菊-竹-梅”、乡村生活场景或龙、凤形象被生动地表现出来，为专美手工艺村的产品创造了独特的本色。

除了传统产品外，专美手工艺村的许多生产设施已大胆创新款式，结合现代元素以适应国内外市场需求。然而，无论款式或功能如何变化，工艺村的产品仍然保留了精细的手工技艺——这是几个世纪以来造就专美螺钿漆器工艺声誉的关键因素。

将越南传统手工艺遗产推向全球

近日，专美螺钿漆器手工艺村和山同美术雕塑手工艺村正式成为世界手工艺城市网络成员。

伴随着钵场陶瓷村和万福丝绸村，河内目前有4个手工艺村参加了世界手工艺城市网络，使越南成为该网络成员数量世界第二多的国家，仅次于伊朗。

专美螺钿漆器手工艺村被承认为世界手工艺城市网络成员，不仅是专美人民的骄傲，也是河内手工业乃至越南手工业在全球创意版图中的喜悦。

专美螺钿漆器手工艺村被视为世界手工艺城市网络成员，不仅是当地人民的自豪，还证明了越南传统手工艺在国际舞台上的价值。这被认为是一个重要的里程碑，对专美历代工匠几个世纪以来的悠久历史、精湛制作技艺和持久的创造力的认可。

加入全球网络为向世界朋友推广专美手工艺村品牌带来了巨大机遇，从而促进美术手工艺品出口、扩大市场和发展工艺村体验旅游。这也是工匠们交流、学习新技术、新设计趋势的有利条件，同时在融入国际一体化进程中更广泛地传播越南传统文化价值。（完）

#专美手工艺村 #千年手工技艺 #守护之地 #世界手工艺城市网络 河内市
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