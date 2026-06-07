☕️越通社新闻下午茶（2026.6.7）

老挝总理抵达河内，开始对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛。图自越通社

越通社河内——·6月7日下午，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）抵达河内，开始应越南政府总理黎明兴邀请对越南进行正式访问，并出席于2026年6月7日至9日举行的第三届东盟未来论坛（AFF）。阅读全文



·应越南政府总理黎明兴的邀请，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）6月7日下午抵达河内，开始对越南进行正式访问，并出席于2026年6月7日至10日举行的第三届东盟未来论坛（AFF）。阅读全文



·越南农民协会第九次全国代表大会（2026-2031年任期）于2026年6月7日至8日在国家会议中心举行。代表着全国1000多万名会员和农民的600名正式代表与会。阅读全文



·连日来，柬埔寨国家通讯社（AKP）和柬埔寨多家新闻媒体纷纷刊发文章，高度评价邻国越南在保护和弘扬高棉族同胞传统文化价值方面所开展的各项工作。



6月5日，越南绿色与智能出行股份公司在印度新德里正式推出Green SM Limo服务。图自越通社

·据越南财政部统计局公布关于2026年前5月越南对外直接投资情况，共有85个新项目获得投资许可证，越方投资总额达7.608亿美元，同比增长1.8倍；增资项目共10项次，增资总额为3380万美元，同比下降18.7%。阅读全文



·为实现可持续发展目标，宁平省正全力完善 “云龙-金榜-三祝德氏乌叶猴文化生态景观区申遗材料。阅读全文



103号医院CT1公寓大楼内已安装VinFast电动汽车充电站，随时满足居民的需求。图自越通社

·电动车市场的强劲发展正在对同步、现代且具备满足绿色交通工具增长速度能力的充电桩基础设施带来迫切需求。从管理机构到企业都在加快推进完善法律框架、扩大公共充电网络以及促进绿色交通生态系统的解决方案，服务于可持续能源转型的目标。阅读全文



·以“遗产”为主题的2026年岘港国际烟花节（DIFF）第二个比赛日6日晚在瀚江畔举行，吸引众多当地居民和游客的眼球。来自越南和法国的两支参赛队带来了精彩绝伦的表演，通过烟花艺术推崇文化与历史价值。阅读全文



·距2026年高中毕业考试（高考）仅剩几天的时间。作为辖区面积广阔、偏远地区及少数民族地区学生数量众多的地方，得乐省教育部门正与各地方紧密配合，推出多项学生支持方案，确保每位考生都能顺利参加考试。



·据越南皮划艇队教练组公布的信息，人民公安体育队的运动员叶氏香（2003年出生）在2026年亚洲青少年暨U23皮划艇锦标赛（从6月4日至7日在哈萨克斯坦举行）上表现出色，勇夺3枚金牌。阅读全文



越南海岸赛艇队在2026年亚洲海岸赛艇锦标赛上摘下两枚金牌。图自tdtt.gov.vn

·越通社驻泰国记者报道，越南海岸赛艇队在泰国举行的2026年亚洲海岸赛艇锦标赛（6月4日至7日）上表现出色，累计获得2枚金牌、1枚银牌和1枚铜牌。阅读全文



·马来西亚政府近日做出决定，要求所有购物中心必须设置垃圾回收设施，并将其作为在地方政府权限下申请新营业执照或办理执照延期的前置条件。这一举措不仅有助于提高垃圾回收率、减少垃圾填埋量，还有利于增强公众的环保意识，同时助力可持续经济的发展。阅读全文（完）