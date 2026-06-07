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☕️越通社新闻下午茶（2026.6.7）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

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老挝总理抵达河内，开始对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛。图自越通社

越通社河内——·6月7日下午，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）抵达河内，开始应越南政府总理黎明兴邀请对越南进行正式访问，并出席于2026年6月7日至9日举行的第三届东盟未来论坛（AFF）。阅读全文

·应越南政府总理黎明兴的邀请，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）6月7日下午抵达河内，开始对越南进行正式访问，并出席于2026年6月7日至10日举行的第三届东盟未来论坛（AFF）。阅读全文

·越南农民协会第九次全国代表大会（2026-2031年任期）于2026年6月7日至8日在国家会议中心举行。代表着全国1000多万名会员和农民的600名正式代表与会。阅读全文

·连日来，柬埔寨国家通讯社（AKP）和柬埔寨多家新闻媒体纷纷刊发文章，高度评价邻国越南在保护和弘扬高棉族同胞传统文化价值方面所开展的各项工作。

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6月5日，越南绿色与智能出行股份公司在印度新德里正式推出Green SM Limo服务。图自越通社

·据越南财政部统计局公布关于2026年前5月越南对外直接投资情况，共有85个新项目获得投资许可证，越方投资总额达7.608亿美元，同比增长1.8倍；增资项目共10项次，增资总额为3380万美元，同比下降18.7%。阅读全文

·为实现可持续发展目标，宁平省正全力完善 “云龙-金榜-三祝德氏乌叶猴文化生态景观区申遗材料。阅读全文

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103号医院CT1公寓大楼内已安装VinFast电动汽车充电站，随时满足居民的需求。图自越通社

·电动车市场的强劲发展正在对同步、现代且具备满足绿色交通工具增长速度能力的充电桩基础设施带来迫切需求。从管理机构到企业都在加快推进完善法律框架、扩大公共充电网络以及促进绿色交通生态系统的解决方案，服务于可持续能源转型的目标。阅读全文

·以“遗产”为主题的2026年岘港国际烟花节（DIFF）第二个比赛日6日晚在瀚江畔举行，吸引众多当地居民和游客的眼球。来自越南和法国的两支参赛队带来了精彩绝伦的表演，通过烟花艺术推崇文化与历史价值。阅读全文

·距2026年高中毕业考试（高考）仅剩几天的时间。作为辖区面积广阔、偏远地区及少数民族地区学生数量众多的地方，得乐省教育部门正与各地方紧密配合，推出多项学生支持方案，确保每位考生都能顺利参加考试。

·据越南皮划艇队教练组公布的信息，人民公安体育队的运动员叶氏香（2003年出生）在2026年亚洲青少年暨U23皮划艇锦标赛（从6月4日至7日在哈萨克斯坦举行）上表现出色，勇夺3枚金牌。阅读全文

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越南海岸赛艇队在2026年亚洲海岸赛艇锦标赛上摘下两枚金牌。图自tdtt.gov.vn

·越通社驻泰国记者报道，越南海岸赛艇队在泰国举行的2026年亚洲海岸赛艇锦标赛（6月4日至7日）上表现出色，累计获得2枚金牌、1枚银牌和1枚铜牌。阅读全文

·马来西亚政府近日做出决定，要求所有购物中心必须设置垃圾回收设施，并将其作为在地方政府权限下申请新营业执照或办理执照延期的前置条件。这一举措不仅有助于提高垃圾回收率、减少垃圾填埋量，还有利于增强公众的环保意识，同时助力可持续经济的发展。阅读全文（完）

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2026年5月7日下午，在菲律宾宿务出席第48届东盟峰会期间，越南政府总理黎明兴会见东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒。图自越通社

越南与东帝汶加强传统友好关系

—应越南政府总理黎明兴的邀请，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问，并出席第三届东盟未来论坛。此次访问有助于推动两国关系日益务实、高效发展，为地区的和平、稳定与发展作出积极贡献。

越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足与俄罗斯副总理、越俄政府间合作委员会俄方主席德米特里·切尔内申科举行工作会谈。图自越通社

越俄政府间委员会第26次会议加紧筹备

在出席第二十九届圣彼得堡国际经济论坛期间，越南政府常务副总理范家足与俄罗斯副总理德米特里·切尔内申科举行会谈。双方一致同意加快筹备越俄政府间合作委员会第二十六次会议，推动会议于2026年在越南顺利举行。

越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财出席第23届香格里拉对话会。图自越通社

越新战略视野高度契合

新加坡外交部长维文·巴拉克里希南表示，越共中央总书记、国家主席苏林在2026年香格里拉对话会上发表的主旨演讲，展现了越南与新加坡在战略视野上的高度契合，反映了双方对当前国际和地区形势的共同认知，也凸显了越南在维护地区和平、稳定与发展中的重要作用。

越共中央总书记、国家主席苏林出席第23届新加坡香格里拉对话会 图自越通社

印尼媒体：越南实现国家利益与地区责任有机统一

印度尼西亚媒体日前刊文高度评价越共中央总书记、国家主席苏林近期访问东盟三个成员国并出席新加坡香格里拉对话会，认为越南在维护国家发展利益的同时，积极承担地区责任，展现出独立自主的外交路线和对多边合作的坚定支持。

越南驻泰国大使范越雄接受越通社驻曼谷记者的采访 图自越通社

2026东盟未来论坛：泰国总理正式访越体现对双边关系的高度重视

值此泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）应越南社会主义共和国政府总理黎明兴邀请，于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席在河内举行的东盟未来论坛之际，越通社驻曼谷记者就此访的意义和目的，以及越南驻泰国大使馆在越泰建交50周年之际所开展的相关活动等问题采访了越南驻泰国大使范越雄。

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越南分享APEC 2027年会议愿景及筹备进展

在越共中央委员、政府常务副总理范家足率团访问俄罗斯并出席第29届圣彼得堡国际经济论坛期间，6月5日，越南外交部副部长黎氏秋姮出席“俄罗斯—亚太经合组织：面向2035年的广阔合作前景”专题讨论会，介绍越南筹办APEC 2027年会议的愿景与准备工作。

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数字公民建设不仅是技术课题 更关乎治理与社会信任

数字公民建设不仅是技术层面的课题，更涉及国家治理、数字信任和数字文化建设。这是6月5日越南公安部与科技部在河内联合举办的“爱沙尼亚数字公民战略经验分享国际研讨会”上，与会专家提出的核心观点。爱沙尼亚在数字政府和数字公民建设方面的成功经验，将为越南推进国家数字化转型提供重要参考。

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2026年东盟未来论坛：共筑和平、繁荣、以人为本的区域未来

2026年东盟未来论坛将于6月9日至10日在河内举行，主题为“共筑和平、繁荣与以人为本的发展未来”。论坛开幕前夕，越共中央委员、外交部常务副部长阮孟强在媒体吹风会上表示，在当前地区及全球局势复杂演变的背景下，该论坛旨在打造一个开放、多视角的对话平台，汇聚智慧与倡议，为东盟未来发展建言献策。

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苏林会见谷歌前董事长施密特：对接国际资源推动越南人工智能发展

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东盟未来论坛2026：洪玛奈访越为深化越柬全面合作注入新动力

越南驻柬埔寨大使阮明宇表示，柬埔寨首相 洪玛奈 将于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛。此访不仅体现两国高层对越柬友好合作关系的高度重视，也将为双边关系迈向更深层次、更务实和更高质量发展注入新动力，为地区和平稳定和东盟共同体建设作出积极贡献。