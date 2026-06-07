越南皮划艇运动员在2026年亚洲青少年暨U23皮划艇锦标赛上夺得3枚金牌

越通社河内——据越南皮划艇队教练组公布的信息，人民公安体育队的运动员叶氏香（2003年出生）在2026年亚洲青少年暨U23皮划艇锦标赛（从6月4日至7日在哈萨克斯坦举行）上表现出色，勇夺3枚金牌。



在本次比赛中，叶氏香夺得女子单人划艇（C1）200米、500米和1000米三个项目的冠军。值得一提的是，她在C1-200米和C1-500米项目上获得的两枚金牌，成功卫冕了自己在2025年赛事中取得的冠军头衔，进一步展现了其过硬的专业实力和在国际赛场上的稳定竞技状态。



2026年亚洲青少年暨U23皮划艇锦标赛吸引了来自17个国家和地区的约350名运动员参赛，在青年组和U23组的皮艇（Kayak）及划艇（Canoeing）项目中展开角逐。越南划艇队此次派出一支以年轻运动员为主的阵容参赛，目标是在比赛中争取优异成绩，进一步巩固和提升越南划艇运动在地区及亚洲赛场上的竞争地位。



在越南队取得的整体成绩中，叶氏香继续成为最耀眼的选手之一。在赴哈萨克斯坦参赛之前，叶氏香已在多项重要赛事中留下了亮眼印记。她在第33届东南亚运动会上共夺得4枚金牌和1枚铜牌。



2024年，叶氏香曾在于日本举行的亚洲皮划艇静水锦标赛上夺得女子单人划艇（C1）500米项目金牌，成为越南皮划艇运动在正式亚洲锦标赛历史上获得的首枚金牌。（完）



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