越南海岸赛艇队在2026年亚洲海岸赛艇锦标赛上摘下两枚金牌

越通社曼谷——越通社驻泰国记者报道，越南海岸赛艇队在泰国举行的2026年亚洲海岸赛艇锦标赛（6月4日至7日）上表现出色，累计获得2枚金牌、1枚银牌和1枚铜牌。



越南运动员在第一个比赛日中便取得了令人瞩目的成绩，留下深刻印象。两枚金牌分别由黄武桥鸾在U19女子单人双桨（W1X）项目以及玉明珠—阮氏玉映组成在U16女子双人双桨（W2X）项目中夺得。



此外，玉明珠还在U16女子单人双桨（W1X）项目中获得一枚银牌，阮氏英诗则在女子公开级单人双桨项目中夺得一枚铜牌。



值得关注的是，海岸赛艇将正式被列入2028年洛杉矶奥运会（Los Angeles 2028 Olympic Games）的比赛项目。这被视为越南赛艇队未来争取奥运会参赛资格创造了有利条件。



据评价，越南拥有漫长的海岸线和众多风景优美的海域，为海岸赛艇运动项目的发展提供了得天独厚的条件。海岸赛艇的发展不仅有助于提升越南竞技体育水平和国际赛事成绩，还为推动海洋体育运动的普及与发展并与旅游业发展和国家形象宣传推广齐头并进注入动力。（完）



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