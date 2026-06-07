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东帝汶总理抵达河内，开始对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛

应越南政府总理黎明兴的邀请，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）6月7日下午抵达河内，开始对越南进行正式访问，并出席于2026年6月7日至10日举行的第三届东盟未来论坛（AFF）。

东帝汶总理抵达河内，开始对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛。图自越通社
东帝汶总理抵达河内，开始对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛。图自越通社

越通社河内——应越南政府总理黎明兴的邀请，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）6月7日下午抵达河内，开始对越南进行正式访问，并出席于2026年6月7日至10日举行的第三届东盟未来论坛（AFF）。

越共中央委员、科学技术部部长武海军，外交部副部长吴黎文，越南驻东帝汶临时代办范平谈，东帝汶驻越南大使若昂·佩雷拉（João Pereira）前往内排国际机场迎接东帝汶代表团。

东帝汶副总理、经济事务协调部长兼旅游与环境部长弗朗西斯科·卡尔布阿迪·莱（Francisco Kalbuady Lay）；副总理、社会事务协调部长兼农村发展与社区住房部长马里亚诺·阿萨纳米·萨比诺（Mariano Asanami Sabino）；外交与合作部长本迪托·多斯·桑托斯·弗雷塔斯（Bendito dos Santos Freitas）；教育部长杜尔塞·德·耶稣·苏亚雷斯（Dulce de Jesus Soares）；贸易与工业部长菲利普·尼诺·佩雷拉（Philip Nino Pereira）等陪同东帝汶总理访越。

越南驻东帝汶临时代办范平谈表示，东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛不仅对两国关系具有十分重要的意义，而且对东帝汶在正式成为东盟第11个成员国后的融入东盟进程也发挥至关重要的作用。近年来，东帝汶高级领导人多次访问越南并出席由越南主办的重大活动，这充分体现了对方对两国关系以及越南在地区中的角色和地位的高度重视。

此次访问期间，双方预计将签署多项重要合作文件，为促进多领域合作与民间交流创造法律依据和便利条件，为两国关系奠定长期基础。

东帝汶驻越南大使若昂·佩雷拉希望通过此次访问，两国将进一步挖掘在农业、水产养殖、采矿及石油天然气等领域的巨大潜力。

东帝汶大使表示，东帝汶希望与越南共同研究并成功应用越南-新加坡工业园区（VSIP）模式，从而在帝力（Dili）建设越南-东帝汶工业园区（V-TIP）。（完）

越通社
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—应越南政府总理黎明兴的邀请，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问，并出席第三届东盟未来论坛。此次访问有助于推动两国关系日益务实、高效发展，为地区的和平、稳定与发展作出积极贡献。

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