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广义省东山乡海域马尾藻生态系统呈现出壮丽迷人的自然景观。图自 越通社
广义省东山乡居民正在收集被海浪冲上海岸和礁石的马尾藻。图自 越通社
广义省万祥乡福善村海域拥有大面积马尾藻资源。图自 越通社
广义省东山乡燕岛海域的马尾藻生态系统。图自 越通社
广义省东山乡燕岛海域的马尾藻生态系统。图自 越通社
广义省多个沿海乡镇分布着丰富的马尾藻生态系统。图自 越通社
东山乡居民收集漂浮至岸边和礁岩区域的马尾藻。图自 越通社
广义省东山乡海域的马尾藻生态系统。图自 越通社
广义省东山乡海域保存较为完整的马尾藻生态景观。图自 越通社
广义省东山乡马尾藻保护社区工作组在燕岛海域检查马尾藻采集活动情况。图自 越通社
广义省携手守护马尾藻生态系统
由于长期无序、过度开发，广义省万祥乡和东山乡沿海海域的马尾藻资源正面临严重退化，不仅威胁当地渔业资源的可持续发展，也对海洋生物多样性平衡构成挑战。
2026年06月07日星期日 08:00
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