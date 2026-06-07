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推动越老关系向更深层次更大成效迈进

7日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地主持仪式，欢迎老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦一行到访越南。欢迎仪式结束后，两国总理举行了会谈。

越南政府总理黎明兴与老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦举行会谈。图自越通社
越南政府总理黎明兴与老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦举行会谈。图自越通社

越通社河内——应越南政府总理黎明兴的邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦和老挝政府高级代表团6月7日下午抵达河内，开始于2026年6月7日至9日对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛之旅。

7日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地主持仪式，欢迎老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦一行到访越南。欢迎仪式结束后，两国总理举行了会谈。

会谈上，双方强调，两党、两国一贯奉行的政策是重视并将巩固和培育越老伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系置于首要优先地位上。

两国总理对越老合作关系近年来不断向深度和广度拓展并取得实效感到高兴。双方保持高层和各级代表团经常性互访和接触，双边合作机制有效运行，国防、安全、外交等领域合作以及在地区和国际多边论坛上的协调配合也日益密切，两国各部门、行业和地方之间的合作范围不断扩大。值得一提的是，2026年第一季度，越南对老投资金额约达5.82亿美元，同比增长3.2%，使越南对老投资总额提升至66亿美元左右，投资项目为289个。

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越南政府总理黎明兴与老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦举行会谈。图自越通社

为继续推动两国关系发展迈上新台阶，特别是细化实化具体化越老“战略对接”内涵，双方一致同意继续保持高层和各级代表团互访的有效性；贯彻落实各项高层共识、越老双边合作政府间委员会第48次会议成果，为双方协同实施2026—2030年阶段越老政府合作协定奠定基础；配合有效举行2027年越老建交65周年和《越老友好合作条约》签署50周年纪念活动。

双方还一致同意继续有效落实国防、安全领域议定书及合作计划，加强打击跨国犯罪、毒品犯罪以及非法开采自然资源行为的协调配合；相互支持维护各自国家及两国边境地区的政治稳定和社会治安秩序等。

黎明兴感谢老挝在过去一段时间里已密切配合并有效支持越南开展在老牺牲越南志愿军和专家烈士遗骸搜寻归宿工作，希望老挝政府今后继续支持越南加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定500个昼夜行动。

在经济合作方面，双方重点讨论推动经济合作从传统友好型向更加注重实效、共同发展转变，并以经济效益和战略对接为核心的措施。其中，优先推进“硬联通”和“软联通”建设，支持老挝实现成为区域物流中心并加强与海洋通道的联通能力等目标。

双方一致同意有效落实所签署的各项经济合作协定与协议，研究符合越老关系性质的机制与政策，为两国企业营造透明便利的投资营商环境，力争实现到2030年双边贸易额达100亿美元的目标。

与此同时，进一步提升教育培训、科学技术、高素质人力资源开发以及各级领导和管理干部培训等领域的合作层次和水平，尽早在老挝成立老越友谊大学，加强文化、体育和旅游合作，将合作关系拓展至清洁农业、电子商务、数字化转型与创新等领域。

会谈上，双方还就地区和国际形势进行了深入讨论，一致同意继续在东盟、联合国以及湄公河次区域合作机制等多边论坛上保持密切协调、相互支持；同时维护东盟对涉及地区和平、稳定与发展的战略问题上的共同立场，其中包括东海问题与湄公河水资源问题。

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两国总理共同见证交通运输、教育、财政、民族与宗教等领域的4份合作文件交换仪式。图自越通社

双方一致同意在应对气候变化、网络安全、能源安全、水资源安全、跨境犯罪防控以及其他非传统安全挑战等全球性问题上深化协同联动。

会谈在友好、真诚、互信和相互理解的氛围中进行。会谈结束后，两国总理共同见证了交通运输、教育、财政、民族与宗教等领域的4份合作文件交换仪式。（完）

越通社
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