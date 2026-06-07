越共中央内政部长黎明智会见泰国民主党副领导伊斯拉·桑托兰武特

越通社河内——2026年6月7日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部长黎明智会见了率领泰国民主党代表团对越进行工作访问并出席2026年东盟未来论坛框架内“东南亚各政党对构建东盟共同体的作用”座谈会的泰国民主党副领导伊斯拉·桑托兰武特（Isra Sunthornvut）。



黎明智热烈欢迎并高度评价泰国民主党派团赴越出席东南亚各政党座谈会，认为此举有助于深化地区沟通协作，为东盟的和平、稳定与可持续发展作出积极贡献。



黎明智向泰国民主党代表团介绍越南推进革新事业40年来所取得的重要成就，越共十四大所通过的推动国家迈进新发展纪元的各项重大发展方向和目标。他强调，越南正集中完善制度体系，建设社会主义法治国家，提高人力资源质量，推动科技发展，激发创新活力，推进数字化转型等。



伊斯拉·桑托兰武特高度评价越南举办东南亚各政党座谈会的倡议，认为此次座谈会对区域内各政党加强团结，增进互相了解，提升东盟各国在应对当前共同挑战中的作用与声音提供重要平台。伊斯拉·桑托兰武特对越南所取得的发展成就、发展方向和发展目标表示钦佩和印象深刻，并重申泰国民主党一向高度重视与越南共产党之间的友好合作关系乃至越泰两国全面战略伙伴关系。



关于双边关系，黎明智强调，越泰关系正处于建交50年来最好发展时期，尤其是越共中央总书记、国家主席苏林日前对泰国进行正式访问之后，双边关系进一步得到巩固。



黎明智对两国在双边合作领域以及东盟框架内协作配合所取得的积极成果表示高兴，建议两国政党加强代表团互访及常态化对话机制，从而进一步巩固政治互信，加大法治国家建设、制度完善、司法改革、国家治理能力提升以及反腐败等方面的经验交流力度等。



伊斯拉·桑托兰武特强调，泰国民主党愿意进一步加强双方共同关心领域的交流与经验分享工作，同时继续积极参与由越南推动的地区政党对话倡议。



双方一致同意今后进一步推动越南共产党与泰国民主党之间的关系向前发展，为巩固越泰全面战略伙伴关系作出积极贡献，造福两国人民，并为地区和平、稳定与繁荣发挥积极作用等。（完）

越通社