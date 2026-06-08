推动越柬务实合作关系不断向前发展

越通社河内 ——应越南政府总理黎明兴邀请，柬埔寨首相洪玛奈6月8日至9日对越南进行正式访问并出席在河内举行的第三届东盟未来论坛（AFF-3）。



6月8日上午，正式欢迎仪式后，黎明兴与洪玛奈举行了会谈。



黎明兴热烈欢迎洪玛奈正式访越并出席第三届东盟未来论坛，这有助于巩固两国政治互信，深化越柬传统友谊，同时促进东盟内部的团结、合作与互联互通，有利于地区和世界的和平与合作。



黎明兴强调，越南的一贯政策是始终重视并优先发展越柬“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的关系，相信在柬埔寨人民党的正确路线、政府的坚决调控和人民的同心协力下，柬埔寨将继续在各领域强劲发展。



洪玛奈祝贺越南的发展成就，尤其是2025年经济增长超过8%，是地区增长最高的国家，相信在越南共产党的领导下、政府的调控下，越南将取得更多重要成就，成功实现两个百年奋斗目标，国际地位日益提高。



洪玛奈重申，柬埔寨政府承诺与越南政府协调，有效落实越共中央政治局与柬埔寨人民党常委会高层会晤的成果，以及越共中央总书记、国家主席苏林2026年2月对柬埔寨进行国事访问期间举行的越柬老三国领导人会晤的成果，以及两国间的各项高层承诺和协议。



双方对近期越柬关系的积极发展势头表示满意。具体的是，两国政治互信得到加强，国防安全合作仍是两国合作支柱，贸易投资和旅游合作是亮点，2026年前4个月两国双边贸易总额近50亿美元，同比增长9.6%，2026年前4个月越南接待近40万人次柬埔寨游客，同比增长41.6%；边境工作取得了多项进展；教育、文化、人文交流得到有力推进，双方积极落实合作协定，组织多项友好交往活动，有助于增进两国各阶层人民之间的相互了解和密切关系。

双方会谈现场。图自越通社

本着将“传统情谊”切实转化为“发展动力”，将“历史亲近”变为“战略亲近”的精神，双方就推动未来越柬对接的重大方向交换了意见；一致同意不断巩固政治互信基础，开展紧密的国防安全合作，重申坚持不让敌对势力利用本国领土破坏、威胁对方安全与利益的原则；加强两国经济对接；推进文化、教育和旅游对接。



双方就基础设施对接、边境口岸对接等多项内容达成一致，同意推动胡志明市/木牌-巴域/金边高速公路对接，研究拓展连接越柬、越老柬的航线，研究建立经济特区和跨境经济区；同意为两国货物通关创造便利。



洪玛奈赞同黎明兴关于为两国企业在农产品加工、水产养殖、清洁能源、建材、物流等两国优势互补、需求匹配的领域开展投资创造条件的建议；扩大教育培训合作；加强对两国人民，特别是年轻一代关于两国友好关系的宣传教育；协调成功举办2027年两国建交60周年纪念活动；继续密切合作，为在柬越裔稳定生活创造条件。



双方一致同意责成两国相关部委、机构制定具体的计划、措施和路线图，以落实会谈中达成的共识。



在世界和地区局势复杂难测的背景下，双方承诺加强在地区和国际事务中的协调，特别是在湄公河次区域合作机制、东盟和联合国框架内的协调；就共同关心的战略问题保持交流和磋商；同时与东盟各国一道，巩固团结与自强，推动以和平方式解决分歧，在确保东盟中心作用的基础上拓展与合作伙伴的关系，为维护地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。



会谈结束后，两位总理共同见证了越南文化体育旅游部与柬埔寨新闻部之间《2026-2030年新闻领域合作计划》文件的交换仪式。（完）