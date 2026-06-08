越南农民协会第九次全国代表大会开幕 擘画新时代农业农村发展蓝图

越通社河内—— 6月8日上午，越南农民协会第九次全国代表大会（2026—2031年任期）在河内国家会议中心隆重开幕。大会以“团结—民主—突破—合作—发展”为主题，提出建设强大农民协会、发挥农民主体作用、推动农业生态化、农村现代化和农民文明化发展的总体目标，并确定未来五年的11项主要指标、4项突破任务和6大重点工作方向。



大会吸引近600名代表出席，代表全国1000多万名农民会员和农民群众。越共中央政治局委员、国会主席陈青敏，中央书记处常务书记陈锦绣，越共中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀，以及多位党和国家领导人、原领导人出席大会。



大会报告显示，第八届任期内，越南农民协会工作和农民运动取得积极成效，18项主要指标中有16项达到或超额完成，其中6项提前超额完成整个任期目标。全国新成立2419个协会支会、11708个职业农民协会小组和3230个农民俱乐部，吸纳近47.5万名新会员；培训优秀农民和生产经营能手近20.4万人次。



在新农村建设中，全国农民累计捐献土地530多公顷，贡献劳动日超过460万个，新建和修缮农村道路、灌溉渠道3500多公里，建设环境保护模式11725个。农民扶持基金余额超过5.8万亿越盾，委托贷款余额达到200万亿越盾，为促进农业生产和改善农民生活发挥了重要作用。





出席会议的代表 图自越通社



大会明确提出，2026—2031年任期将着力建设全面强大的越南农民协会，充分发挥农民在农业发展、农村经济建设和新农村建设中的主体地位，激发建设富强、繁荣、文明、幸福国家的奋斗精神。



根据大会通过的发展目标，未来五年将新增会员50万人以上，新成立2.5万个协会小组和2500个职业农民协会支会；培训25万名优秀农民和生产经营能手；支持成立5000个合作组和1000个农业合作社；推动至少5000家农业企业由农民创办；确保70%以上农民会员掌握数字技能知识。





大会同时确定四项突破性任务，包括推进协会工作数字化转型、支持发展农业集体经济、提升农民数字能力和职业技能，以及鼓励优秀农民参与创办农业企业。



越共中央委员、越南农民协会主席梁国团在开幕致辞中表示，面对国家迈入新的发展阶段，各级农民协会必须持续创新工作内容和方式，更好维护农民合法权益，发挥党和国家联系农民的桥梁纽带作用，积极参与党建和政治体系建设，推动国际合作与民间外交，为建设生态农业、现代农村和文明农民作出更大贡献。



大会还将审议第八届中央执行委员会工作报告、《越南农民协会章程（修订案）》以及选举产生第九届中央执行委员会，为未来五年越南农民运动和农业农村发展确定方向。（完）

