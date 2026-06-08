☀️越通社早安咖啡（2026.6.8）

越通社河内——·应越南政府总理黎明兴邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）已抵达河内，开始对越南进行正式访问，并出席于2026年6月7日至9日举行的第三届东盟未来论坛（AFF）。全文
·应越南政府总理黎明兴的邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦和老挝政府高级代表团6月7日下午抵达河内，开始于2026年6月7日至9日对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛之旅。7日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地主持仪式，欢迎老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦一行到访越南。欢迎仪式结束后，两国总理举行了会谈。全文
·应越南政府总理黎明兴的邀请，泰国总理阿努廷·阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。
·应越南政府总理黎明兴邀请，柬埔寨首相洪玛奈将于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。这是洪玛奈就任首相以来第二次正式访越，有望为两国关系注入新动力，推动双边合作走深走实，并为维护地区和平稳定、促进东盟共同体建设作出积极贡献。
·2026年6月7日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部长黎明智会见了率领泰国民主党代表团对越进行工作访问并出席2026年东盟未来论坛框架内“东南亚各政党对构建东盟共同体的作用”座谈会的泰国民主党副领导伊斯拉·桑托兰武特（Isra Sunthornvut）。
·即将在河内举行的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）被评为将继续彰显越南在推动对话、加强合作以及为东盟新发展阶段政策制定进程做出贡献方面的作用。值此机会，越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使就该活动的意义及其对东盟未来所做出的贡献接受了越通社驻雅加达记者的采访。
·据越通社驻曼谷记者报道，泰国总理府发言人拉差达·塔纳迪勒克（Rachada Dhnadirek）表示，泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）将于6月8日至9日率领政府及企业界高级代表团访问河内。此次访问有望延续越共中央总书记、国家主席苏林日前访问泰国后双边关系提质升级的良好势头。
·值此胡志明主席离开祖国寻找救国之路115周年（1911年6月5日－2026年6月5日）之际，为了更深入了解胡志明主席关于各民族自决权、反对殖民主义以及建设公平进步社会的思想遗产在当今国际形势下的意义，同时探讨越俄两国青年一代在继续培育由胡志明主席在寻求救国之路过程中奠定基础的越俄宝贵友谊方面所肩负的责任，越通社驻莫斯科记者对莫斯科青年代表进行采访。
·越南政府日前颁布关于2026年5月份政府例行会议的第148/NQ-CP号决议。政府和政府总理要求各部部长、部级机构负责人以及各省市人民委员会主席继续推动中央、国会、政府、政府总理各项决议、结论和指示中所明确的各项经济社会发展任务和措施高效落实，全面梳理需在2026年6月及第二季度完成的各项任务，从而切实指导，抓紧抓实抓好任务落实。
·6月7日下午，越共中央政治局委员、外交部党委书记、外交部长黎怀忠在河内会见了前来出席2026年东盟未来论坛并参加“政党在建设东盟共同体中的作用”座谈会的老挝人民革命党中央委员、中央对外联络部部长本勒·潘达努冯。
·亿万富翁、谷歌前董事长兼首席执行官、美国国家人工智能安全委员会（NSCAI）前主席埃里克·施密特（Eric Schmidt）近日在河内表示，越南拥有丰富的人才资源和在国际数学奥林匹克竞赛中稳居世界前列的优异表现，具备成为未来全球人工智能（AI）发展领导者的巨大潜力。
·成立五年多后，英国和爱尔兰越南知识分子协会（VIS）迈出重要一步。6月5日，在越南驻英国大使馆，旅英越南知识界首个专家数据库正式发布，同时成立按战略科技领域划分的专家组，推动海外智力资源更加系统、高效地服务国家发展。
·越南财政部统计局表示，2026年前5个月，全国工业生产指数（IIP）同比增长9.1%，创下近4年来的最高增速。值得关注的是，在2026年前5个月中，全国各省市工业生产指数均实现增长。
·随着国际烟花节等一系列大型文旅活动相继举行，越南中部旅游城市岘港迎来2026年暑期旅游旺季。当地预计今年6月至8月接待游客620万至650万人次，同比增长23%至27%，其中国际游客超过250万人次，继续稳居越南最热门旅游目的地之列。（完）
☀️越通社早安咖啡（2026.6.5）
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