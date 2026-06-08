越南与泰国携手共建日益强盛的东盟

越通社河内——应越南政府总理黎明兴的邀请，泰国总理阿努廷·阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。



泰国总理阿努廷此次访问距离越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问仅10多天（2026年5月27日至29日），且正值2026年两国共同庆祝建交50周年（1976年8月6日 - 2026年8月6日）之际，充分体现了两国高层领导人对彼此的高度重视，以及两国进一步推动越泰全面战略伙伴关系发展的决心。



越泰良好传统友好关系50周年



越南与泰国友好关系源远流长。在寻找救国之路的行程中，胡志明主席于1928年7月来到泰国，并开始在旅泰越南人社群中传播爱国主义。

自1976年8月6日两国正式建立外交关系以来，两国间的合作关系在广度和深度上均日益快速发展。两国高层领导人与人民之间保持着良好的关系和高度的政治互信。这正是坚实且重要的基石，有助于推动双方在国家、政府、国会、企业、地方以及民间交流等所有级别和渠道上的关系日益深化，使双方互信不断增强。

1995年越南加入东盟后，特别是自2004年2月两国发表关于《21世纪前十年越泰合作框架》的联合声明以来，越泰关系不断得到推进并日益发展。



两国间的政治合作还通过代表团互访及高层接触得到了进一步加强。



在过去一段时间里，经济、贸易与投资合作是两国最突出的合作支柱之一。泰国是越南在东盟内部最大的贸易伙伴。2025年双边贸易额达到220多亿美元，较前一年大幅增长约10%；2026年前4个月达到85.9亿美元。两国已设定了早日实现250亿美元贸易额的目标。



投资方面，泰国在对越投资的国家和地区中排名第8，投资项目近800个，总投资额超过150亿美元。泰国投资者主要投资于加工制造业、生产、风力发电、石油化工、房地产业、批发和零售业等领域。两国在供应链发展、交通互联互通、物流及湄公河次区域合作等领域拥有巨大的合作潜力。凭借各自重要的地缘战略位置，双方具备成为东南亚大陆地区互联互通中心的便利条件。



除经济外，两国在国防安全、旅游及民间交流等领域的合作也日益务实和深入。



两国在东盟、联合国、亚太经济合作组织以及湄公河次区域合作机制等区域和国际论坛上保持紧密合作。



推动越南与泰国全面战略伙伴关系持续发展



2026年，两国共同庆祝建交50周年（1976年8月6日 - 2026年8月6日），为此开展了诸多意义重大的活动，特别是在推进代表团互访和高层接触方面。



其中最突出的是越共中央总书记、国家主席苏林及夫人于2026年5月27日至29日对泰国进行正式访问。这是苏林总书记、国家主席履新后对东盟国家的首次访问，同时也正值两国关系刚刚升格为全面战略伙伴关系之际进行的。此次访问体现了越南对越泰关系以及对东南亚地区的高度看重。



继越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问取得成功之后，泰国总理阿努廷于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛，将推动越南与泰国全面战略伙伴关系进一步深化。



越南驻泰国大使范越雄表示，泰国总理阿努廷此次访越是极为具体和生动的体现，彰显了泰国对越泰双边合作关系的高度重视，同时也展现了泰国政府进一步推动两国友好合作关系的愿望与决心。



值此机会，泰国总理还将出席东盟未来论坛。范越雄大使认为，泰国总理亲自出席该论坛，不仅体现了泰国对越泰关系的重视，还体现了其对东盟各项倡议的重视，旨在推动共同体建设、增强团结并促进对话，从而寻找攻坚克难的解决方案，帮助东盟成功应对并解决当前面临的各项挑战。（完）