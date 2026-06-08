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2026年东盟未来论坛：越南推动对话，致力于更具凝聚力和包容性的东盟

即将在河内举行的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）被评为将继续彰显越南在推动对话、加强合作以及为东盟新发展阶段政策制定进程做出贡献方面的作用。值此机会，越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使就该活动的意义及其对东盟未来所做出的贡献接受了越通社驻雅加达记者的采访。

2026年东盟未来论坛于6月9日至10日举行。图自越通社
2026年东盟未来论坛于6月9日至10日举行。图自越通社

越通社河内——即将在河内举行的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）被评为将继续彰显越南在推动对话、加强合作以及为东盟新发展阶段政策制定进程做出贡献方面的作用。值此机会，越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使就该活动的意义及其对东盟未来所做出的贡献接受了越通社驻雅加达记者的采访。

孙氏玉香大使表示，东盟未来论坛是由越南政府于2024年提出并开展的一项倡议。本届论坛以“共同塑造未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题，旨在为落实《2045年东盟共同体愿景》贡献新视角，并提出具体的政策建议与举措。

本届论坛的讨论内容既具有包容性，又兼顾具体且务实的合作，主要通过围绕自韧能力、预防冲突、人工智能、能源安全以及新发展模式等议题的分论坛展开。

通过东盟各国政府代表、学者、企业界、青年及相关各方的参与和建言献策，本届论坛致力于迈向一个全面、包容且以人民为中心的发展愿景。这将为东盟在新发展阶段落实各项发展优先任务提供重要且务实的契机与支持。

目前，大国之间的战略竞争、地缘政治与地缘经济的不稳定性日益加剧，以及内部存在的诸多问题，正促使东盟面临着重重困难与挑战。在此背景下，东盟如何继续保持其在区域架构中的中心地位、维护内部团结，并增强自身的自主能力、自韧能力以及抗风险能力，成为了亟待解决的课题。

作为探讨东盟及地区当前面临的战略性问题并展望未来的一个开放、包容的论坛，本届东盟未来论坛致力于催生创新想法，并从不同视角提出政策建议，以助力解决上述挑战。

2026年东盟未来论坛提出的各项建议将提交东盟协调理事会、第59届东盟外长会议及第49届东盟峰会，以供参考，从而提出切实可行且符合东盟未来目标的政策建议，以此作为对东盟正式政策制定流程的补充。

孙氏玉香大使申明，东盟各国及国际伙伴对东盟未来论坛的作用给予积极评价和高度重视。老挝总理、马来西亚总理，以及伙伴国领导人如新西兰总理、联合国秘书长等许多东盟国家领导人均出席前两届论坛并发表了重要讲话。今年论坛也将将吸引老挝总理、柬埔寨首相、东帝汶总理以及多位国家领导人和高级官员出席。

东盟未来论坛被评为一项备受瞩目的外交倡议，反映了越南的积极角色——已从单纯的“参与者”转变为东盟战略议程的“塑造者”，在地区地缘政治竞争加剧的背景下，为巩固东盟的中心地位及推动地区对话做出了积极贡献。（完）

越通社
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