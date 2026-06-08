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推动越柬“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”关系再上新台阶

应越南政府总理黎明兴邀请，柬埔寨首相洪玛奈将于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。这是洪玛奈就任首相以来第二次正式访越，有望为两国关系注入新动力，推动双边合作走深走实，并为维护地区和平稳定、促进东盟共同体建设作出积极贡献。

越共中央总书记苏林会见柬埔寨人民党主席、柬埔寨参议院主席洪森（2025年9月1日）。图自越通社
越共中央总书记苏林会见柬埔寨人民党主席、柬埔寨参议院主席洪森（2025年9月1日）。图自越通社

越通社河内——应越南政府总理黎明兴邀请，柬埔寨首相洪玛奈将于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。这是洪玛奈就任首相以来第二次正式访越，有望为两国关系注入新动力，推动双边合作走深走实，并为维护地区和平稳定、促进东盟共同体建设作出积极贡献。

深化政治互信 夯实合作根基

越柬是山水相连的友好邻邦，1967年6月24日建交。近60年来，两国在争取民族独立、保卫祖国及国家建设事业中结下深厚友谊。2005年，双方确立“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的指导方针，推动双边关系持续巩固发展。

政治外交关系在双边关系中发挥核心引领作用。双方保持高层和各级别频繁互访，有效运行各项合作机制。特别是越共中央政治局与柬埔寨人民党中央常务委员会年度高层会晤，已成为两国合作典范，不断增强政治互信，为长期合作指明方向。

2026年2月，越共中央总书记苏林对柬埔寨进行国事访问，与柬方共同主持越柬两党高层会晤及越柬老三党领导人会晤，就开启合作新阶段、巩固政治关系、加强经济对接等达成重要共识。此外，第21次越柬经济、文化与科技合作混委会会议（2025年12月）及第13次边境省份合作与发展会议（2025年11月）成功举行。

国防安全合作持续深化，成为双边关系重要支柱。双方有效落实年度合作计划，在打击跨国犯罪、毒品、人口贩卖及网络诈骗等领域密切协作，共同维护地区和平稳定。

经贸投资成重点领域 合作潜力巨大

经贸投资是推动两国务实合作的重要引擎。越南是柬埔寨第三大贸易伙伴、第二大出口市场。近年双边年均贸易额约100亿美元，2025年达113亿美元；2026年前4个月超50亿美元，同比增长8%。双方正努力实现200亿美元贸易目标。

越南是柬埔寨主要投资来源地之一，现有223个项目，注册资本近30亿美元，排名第五。Metfone（Viettel Cambodia）、THACO AGRI、Angkor Milk等企业运营良好，为当地经济社会发展作出积极贡献。

旅游合作强劲增长。2025年，近70万人次柬埔寨游客访越，位居越南十大国际客源市场第六；超122万人次越南游客访柬，在外国游客中位居首位。

教育培训、交通运输、文化、医疗卫生、电信等领域合作不断深化，民间交流特别是青年交往日益活跃，为两国友好关系奠定坚实社会基础。

洪玛奈首相访越 开启合作新篇章

此访正值越柬关系巩固加强之际，双方正积极落实苏林总书记2026年2月访柬达成的高层共识及越柬、越柬老三党领导人会晤成果。此前，越共中央书记处常务书记陈锦绣（2026年4月）、中央宣教与民运部部长郑文决（2026年5月）先后访柬，黎明兴总理在东盟峰会期间与洪玛奈会晤。柬方人民党副主席梅森安及多位部长亦于5月访越。频繁高层互动为双边关系注入强劲动力。

越南驻柬大使阮明宇表示，洪玛奈首相此访将为两国关系在各领域向更深层次、更务实、更高效方向发展注入新动力，特别是在迎接2027年建交60周年之际意义重大。

访越期间，洪玛奈将出席东盟未来论坛并发表讲话，会见越共中央总书记、国家主席苏林，国会主席陈青敏，中央书记处常务书记陈锦绣，并与黎明兴总理举行会谈，共同见证多项合作文件签署。

阮明宇表示，相信洪玛奈首相的发言将为区域韧性、经济互联、能源安全、人工智能治理、数字化转型及创新等议题提供柬埔寨视角，助力落实《东盟共同体2045愿景》。

此次访问的成功及柬埔寨对东盟未来论坛的积极参与，将进一步提升两国国际地位，彰显越南与柬埔寨在建设东盟共同体、促进地区和平与共同繁荣中的主动与担当。（完）

越南驻柬埔寨大使阮明宇接受越通社记者的采访 图自越通社

东盟未来论坛2026：洪玛奈访越为深化越柬全面合作注入新动力

越南驻柬埔寨大使阮明宇表示，柬埔寨首相 洪玛奈 将于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛。此访不仅体现两国高层对越柬友好合作关系的高度重视，也将为双边关系迈向更深层次、更务实和更高质量发展注入新动力，为地区和平稳定和东盟共同体建设作出积极贡献。

越通社
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