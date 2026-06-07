文化

柬埔寨媒体高度评价越南高棉族同胞传统文化价值的保护与传承工作

连日来，柬埔寨国家通讯社（AKP）和柬埔寨多家新闻媒体纷纷刊发文章，高度评价邻国越南在保护和弘扬高棉族同胞传统文化价值方面所开展的各项工作。

2026年6月5日，《和平岛报》刊登题为《保护和传承越南南部部分省份高棉族同胞传统文化特色》的文章（截图）。图自越通社
2026年6月5日，《和平岛报》刊登题为《保护和传承越南南部部分省份高棉族同胞传统文化特色》的文章（截图）。图自越通社

越通社金边——连日来，柬埔寨国家通讯社（AKP）和柬埔寨多家新闻媒体纷纷刊发文章，高度评价邻国越南在保护和弘扬高棉族同胞传统文化价值方面所开展的各项工作。

越通社驻金边记者报道，AKP在6月6日发表的文章中指出，越南党和国家始终强调，各少数民族文化是国家文化的重要组成部分，是重要的内生动力和宝贵的文化遗产，为塑造越南民族文化的丰富性、多样性、鲜明特色和统一性作出了重要贡献。

在提及2026年5月在芹苴市举行的“保护和弘扬高棉族传统文化价值”会议时，AKP援引芹苴市人民委员会副主席阮氏玉蝶的话报道，近年来，高棉族同胞传统文化的保护与传承工作受到高度重视，并取得了许多积极成果。特别是，宗教界人士、艺人以及乡贤在向年轻一代传授、保护和传播传统文化价值方面继续发挥着重要作用。

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2026年6月6日，柬埔寨国家通讯社（AKP）刊登题为《越南高棉族同胞传统文化价值得到保护与弘扬》的文章（截图）。图自越通社

AKP的文章还援引茶荣大学下属南部高棉族语言-文化-艺术与人文学校校长吴苏菲博士的讲话称，为充分发挥教育机构在保护高棉族文化价值方面的作用，该校继续重点培养高素质人才，开设高棉语师范、高棉语言、文化学及传统乐器表演等专业，同时开展文化学硕士和博士研究生培养工作。此外，进一步加强教学与科研领域的国际合作，拓展关于南部高棉语、文化和艺术的研究合作范围等。

据柬埔寨国家通讯社报道，高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）、亡人节（Sen Dolta）、拜月节（Oóc Om Bóc）等各种传统节日至今仍得到良好传承和持续举办。此外，高棉族同胞的许多文化遗产也被列入国家级非物质文化遗产名录。
此前，6月5日，柬埔寨《和平岛报》（Koh Santepheap）也刊登文章，介绍越南南部各地高棉族同胞保护和传承传统文化特色的相关活动。

文章重点介绍传统文化活动在永隆省高棉族社区中的传承与传播，探访安江省七山地区高棉文化遗产，以及芹苴市现代都市生活节奏中的高棉族民歌与传统舞蹈艺术等。

据柬埔寨媒体报道，在永隆省，民间舞蹈Robam、高棉族民歌、民间舞蹈、五声合鸣等传统艺术形式，以及竹藤编织、草席编织、传统帽饰和面具制作等手工技艺，均得到系统传承和规范教学。

《和平岛报》指出，在各级各部门的高度重视以及社区群众积极主动参与下，越南少数民族，特别是南部地区高棉族文化遗产的保护与传承工作正不断向纵深推进，有助于更好地保护和弘扬民族文化遗产价值，也为推动旅游业可持续发展奠定了坚实基础，进一步提升当地文化遗产价值和经济发展水平等。（完）

越通社
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