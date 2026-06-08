经济

2026年前5个月全国工业增速创近4年新高

越南财政部统计局表示，2026年前5个月，全国工业生产指数（IIP）同比增长9.1%，创下近4年来的最高增速。值得关注的是，在2026年前5个月中，全国各省市工业生产指数均实现增长。

坐落于富寿省的河内丰田纺织有限责任公司（Toyota Boshoku Hanoi Co., Ltd.）。图自越通社
坐落于富寿省的河内丰田纺织有限责任公司（Toyota Boshoku Hanoi Co., Ltd.）。图自越通社

越通社河内——越南财政部统计局表示，2026年前5个月，全国工业生产指数（IIP）同比增长9.1%，创下近4年来的最高增速。值得关注的是，在2026年前5个月中，全国各省市工业生产指数均实现增长。

据统计局公布的数据显示，2026年5月份的IIP估计环比增长3.3%，同比增长8.8%。其中，加工制造业同比增长9%；供水、垃圾和污水处理及管理活动增长8.7%；电力生产和供应业增长8.5%；采矿业增长6%。

综合来看，2026年前5个月，全国工业生产指数同比增长9.1%（2025年同期增长8.8%），创下近四年来前5个月的最高增速。其中，加工制造业增长9.5%（2025年同期增长10.9%），对总体增长贡献了7.4个百分点；采矿业增长5.5%（2025年同期下降4.1%），贡献了0.9个百分点；电力生产和供应业增长7.6%（2025年同期增长4.2%），贡献了0.7个百分点。

统计局的报告还指出，2026年前5个月，部分重点生产行业的IIP均比去年同期有所增长，其中：金属制品业增长20.2%；汽车制造业增长18.0%；化学原料和化学制品制造业增长16.9%；其他非金属矿物制品业增长16.2%；酒精、饮料制造业增长15.1%；家具制造业增长11.6%；食品加工业增长11.2%；橡胶和塑料制品业增长10.9%；纸及纸制品业增长10.7%等。

然而，仍有部分行业的生产指数出现下滑，其中硬煤和褐煤开采业下降4.6%；其他运输工具制造业下降1%。

关于工业企业在岗职工人数情况，统计局表示，截至2026年5月1日，环比增长1.1%，同比增长3.4%。其中，国有企业职工人数环比增长0.1%，同比增长1.7%；非国有企业环比增长0.6%和同比增长2.6%；外商投资企业环比增长1.5%和同比增长3.4%。

总体来看，工业增长的势头已辐射至绝大多数省市，但行业间和地区间仍存在分化，这也对继续推进结构重组、提高劳动生产率、促进加工制造业发展以及确保经济可持续增长提出了进一步要求。（完）

越通社
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