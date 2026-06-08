时政

黎明兴总理为柬埔寨首相洪玛奈举行欢迎仪式

6月8日上午，越南政府总理黎明兴在政府总部主持仪式，欢迎柬埔寨首相洪玛奈访越。在欢迎仪式结束后，黎明兴总理与洪玛奈首相举行会谈。

越南政府总理黎明兴在政府总部主持仪式，欢迎柬埔寨首相洪玛奈访越。图片来源：越通社
越南政府总理黎明兴在政府总部主持仪式，欢迎柬埔寨首相洪玛奈访越。图片来源：越通社

越通社河内——应越南政府总理黎明兴的邀请，柬埔寨王国首相洪玛奈亲王抵达河内，开始于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

6月8日上午，越南政府总理黎明兴在政府总部主持仪式，欢迎洪玛奈访越。

首都河内青少年儿童挥舞两国国旗，热烈欢迎洪玛奈一行访越。

这是洪玛奈就任柬埔寨首相职务以来第二次访问越南。此访将为推动两国关系继续朝着更加深入、务实和高效方向发展注入新动力，为维护地区和平稳定环境、促进东盟共同体建设作出积极贡献。

在亲切友好的气氛中，黎明兴总理热烈欢迎洪玛奈首相率领柬埔寨高级代表团访问越南。首都少年儿童代表向洪玛奈献上鲜花。

在欢迎乐曲声中，黎明兴总理和洪玛奈首相登上检阅台。两国国歌奏响后，两位领导人向军旗致敬，并检阅越南人民军仪仗队。随后，双方领导人分别介绍出席欢迎仪式的两国高级代表团成员。

越南和柬埔寨于1967年6月24日正式建立外交关系。近60年来，两国人民在争取民族独立、保卫祖国以及国家建设和发展事业中结下了深厚友谊。

两国领导人和人民不断巩固和培育传统友好关系。越南始终高度重视发展对柬关系以及越南、老挝、柬埔寨三国之间的团结友谊。柬埔寨也不断培育和推动两党、两国政府和两国人民之间的友好合作关系向前发展。

vnanet-potal-le-don-thu-tuong-campuchia2.jpg
欢迎仪式上的黎明兴总理与洪玛奈首相

2005年以来，两国高层一致确定了“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的双边关系发展方针。在这一方针指引下，两国关系在各领域不断巩固和发展，其中政治外交关系始终在双边关系总体发展中发挥核心引领作用。

经济、贸易和投资是推动两国务实合作的重要动力，也是双方至2030年合作的重点领域。目前，越南是柬埔寨第三大贸易伙伴和第二大出口市场。近年来，双边贸易额年均约100亿美元，2025年达到113亿美元。

与此同时，国防安全合作继续发挥支柱作用，合作日益紧密且富有实效。除双边合作机制外，两国还在国际、地区及次区域框架保持密切协调与配合。教育培训、交通运输、文化、医疗卫生、电信等领域合作也不断得到加强。

在两国友好关系持续发展的基础上，洪玛奈此次访问越南并出席东盟未来论坛具有重要意义，将为两国各领域合作进一步走深走实注入新的动力。特别是在两国即将迎来建交60周年之际，此访更具有特殊意义。

在欢迎仪式结束后，黎明兴总理与洪玛奈首相举行会谈，就两国合作成果进行评估，并就未来合作方向交换意见，同时共同见证越柬合作文件签署交换仪式。两位领导人还参观了由越南政府办公厅与越南通讯社联合举办的越南与柬埔寨风土人情以及两国睦邻友好关系图片展。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南 #政府总理黎明兴 #黎明兴 #柬埔寨 #首相 #洪玛奈 #河内 #正式访问 #东盟未来论坛 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

更多

越南农民协会第九次全国代表大会隆重开幕。图自 越通社

越南农民协会第九次全国代表大会开幕 擘画新时代农业农村发展蓝图

6月8日上午，越南农民协会第九次全国代表大会（2026—2031年任期）在河内国家会议中心隆重开幕。大会以“团结—民主—突破—合作—发展”为主题，提出建设强大农民协会、发挥农民主体作用、推动农业生态化、农村现代化和农民文明化发展的总体目标，并确定未来五年的11项主要指标、4项突破任务和6大重点工作方向。

越共中央政治局委员、外交部党委书记、外交部长黎怀忠在河内会见老挝人民革命党中央委员、中央对外关系部部长本勒·潘达努冯。图自越通社

越老双方加强协调配合 落实高层协议

6月7日下午，越共中央政治局委员、外交部党委书记、外交部长黎怀忠在河内会见了来访越南并出席2026年东盟未来论坛框架下举行的“政党在东盟共同体建设中的作用”座谈会的老挝人民革命党中央委员、中央对外关系部部长本勒·潘达努冯（Bounleua Phandanouvong）。

位于广治省老保国际口岸经济区泰国独资企业——越南CAMEL橡胶有限公司的摩托车轮胎产品生产活动。图自越通社

泰国总理访越重点推动经济外交合作

据越通社驻曼谷记者报道，泰国总理府发言人拉差达·塔纳迪勒克（Rachada Dhnadirek）表示，泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）将于6月8日至9日率领政府及企业界高级代表团访问河内。此次访问有望延续越共中央总书记、国家主席苏林日前访问泰国后双边关系提质升级的良好势头。

2026年东盟未来论坛于6月9日至10日举行。图自越通社

2026年东盟未来论坛：越南推动对话，致力于更具凝聚力和包容性的东盟

即将在河内举行的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）被评为将继续彰显越南在推动对话、加强合作以及为东盟新发展阶段政策制定进程做出贡献方面的作用。值此机会，越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使就该活动的意义及其对东盟未来所做出的贡献接受了越通社驻雅加达记者的采访。

越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问期间，与泰国总理阿努廷·阿努廷·参威拉军举行会谈。图自越通社

越南与泰国携手共建日益强盛的东盟

应越南政府总理黎明兴的邀请，泰国总理阿努廷·阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

越共中央内政部长黎明智会见泰国民主党副领导伊斯拉·桑托兰武特。图自越通社

越共中央内政部长黎明智会见泰国民主党副领导伊斯拉·桑托兰武特

2026年6月7日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部长黎明智会见了率领泰国民主党代表团对越进行工作访问并出席2026年东盟未来论坛框架内“东南亚各政党对构建东盟共同体的作用”座谈会的泰国民主党副领导伊斯拉·桑托兰武特（Isra Sunthornvut）。

越南政府总理黎明兴与老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦举行会谈。图自越通社

推动越老关系向更深层次更大成效迈进

7日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地主持仪式，欢迎老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦一行到访越南。欢迎仪式结束后，两国总理举行了会谈。

2026年5月7日下午，在菲律宾宿务出席第48届东盟峰会期间，越南政府总理黎明兴会见东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒。图自越通社

越南与东帝汶加强传统友好关系

—应越南政府总理黎明兴的邀请，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问，并出席第三届东盟未来论坛。此次访问有助于推动两国关系日益务实、高效发展，为地区的和平、稳定与发展作出积极贡献。