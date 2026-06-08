黎明兴总理为柬埔寨首相洪玛奈举行欢迎仪式

越通社河内——应越南政府总理黎明兴的邀请，柬埔寨王国首相洪玛奈亲王抵达河内，开始于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。



6月8日上午，越南政府总理黎明兴在政府总部主持仪式，欢迎洪玛奈访越。



首都河内青少年儿童挥舞两国国旗，热烈欢迎洪玛奈一行访越。



这是洪玛奈就任柬埔寨首相职务以来第二次访问越南。此访将为推动两国关系继续朝着更加深入、务实和高效方向发展注入新动力，为维护地区和平稳定环境、促进东盟共同体建设作出积极贡献。



在亲切友好的气氛中，黎明兴总理热烈欢迎洪玛奈首相率领柬埔寨高级代表团访问越南。首都少年儿童代表向洪玛奈献上鲜花。



在欢迎乐曲声中，黎明兴总理和洪玛奈首相登上检阅台。两国国歌奏响后，两位领导人向军旗致敬，并检阅越南人民军仪仗队。随后，双方领导人分别介绍出席欢迎仪式的两国高级代表团成员。



越南和柬埔寨于1967年6月24日正式建立外交关系。近60年来，两国人民在争取民族独立、保卫祖国以及国家建设和发展事业中结下了深厚友谊。



两国领导人和人民不断巩固和培育传统友好关系。越南始终高度重视发展对柬关系以及越南、老挝、柬埔寨三国之间的团结友谊。柬埔寨也不断培育和推动两党、两国政府和两国人民之间的友好合作关系向前发展。

欢迎仪式上的黎明兴总理与洪玛奈首相

2005年以来，两国高层一致确定了“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的双边关系发展方针。在这一方针指引下，两国关系在各领域不断巩固和发展，其中政治外交关系始终在双边关系总体发展中发挥核心引领作用。



经济、贸易和投资是推动两国务实合作的重要动力，也是双方至2030年合作的重点领域。目前，越南是柬埔寨第三大贸易伙伴和第二大出口市场。近年来，双边贸易额年均约100亿美元，2025年达到113亿美元。



与此同时，国防安全合作继续发挥支柱作用，合作日益紧密且富有实效。除双边合作机制外，两国还在国际、地区及次区域框架保持密切协调与配合。教育培训、交通运输、文化、医疗卫生、电信等领域合作也不断得到加强。



在两国友好关系持续发展的基础上，洪玛奈此次访问越南并出席东盟未来论坛具有重要意义，将为两国各领域合作进一步走深走实注入新的动力。特别是在两国即将迎来建交60周年之际，此访更具有特殊意义。



在欢迎仪式结束后，黎明兴总理与洪玛奈首相举行会谈，就两国合作成果进行评估，并就未来合作方向交换意见，同时共同见证越柬合作文件签署交换仪式。两位领导人还参观了由越南政府办公厅与越南通讯社联合举办的越南与柬埔寨风土人情以及两国睦邻友好关系图片展。（完）