经济

越南与加拿大贸易促进组织合作面向战略贸易伙伴关系

在贸易促进和企业支持领域中开展了十多年的合作之后，越南工贸部贸易促进局（Vietrade）与加拿大贸易促进组织（TFO Canada）的关系正迈入新阶段。双方合作重点不再局限于技术援助，而是转向构建双方之间的战略贸易伙伴关系。

越南与加拿大贸易促进组织合作面向战略贸易伙伴关系。图自越通社
越南与加拿大贸易促进组织合作面向战略贸易伙伴关系。图自越通社

越通社河内——在贸易促进和企业支持领域中开展了十多年的合作之后，越南工贸部贸易促进局（Vietrade）与加拿大贸易促进组织（TFO Canada）的关系正迈入新阶段。双方合作重点不再局限于技术援助，而是转向构建双方之间的战略贸易伙伴关系。

这一新进展体现在双方在渥太华举行的越南-加拿大经济联合委员会第三次会议（JEC 3）框架下签署了实施2026-2030年阶段TRISEG项目的协议。该项目将集中支持中小企业、女性创业企业以及农村地区企业提升竞争力，以满足加拿大和北美市场日益严格的标准。

接受越通社驻加拿大记者采访时，越南工贸部贸促局局长武伯富认为，2021-2024年阶段合作成果为双方在新阶段提升关系水平奠定了基础。目前，贸易促进局（Vietrade）已成为加拿大贸易促进组织（TFO Canada）在越南的战略合作伙伴。

据武伯富介绍，新项目反映了双方在国际贸易环境变幻莫测的背景下，在对接方式上所做出的改变。其目标不再是仅对个别企业进行单一扶持，而是着眼于为整个企业群体打造能力建设，使其有望成为拓展出口市场的先锋力量。

加方的评估也表明，双方对越南在加拿大经济合作战略中日益上升的重要地位达成了共识。加拿大贸易促进组织（TFO Canada）执行董事斯蒂芬·蒂普曼（Steven Tipman）在接受越通社记者采访时表示，决定继续扩大与越南的合作，不仅源于以往项目的成功，还由于越南在地区供应链和贸易网络中所扮演的角色越来越重要。

斯蒂芬·蒂普曼认为，越南拥有一个独特的优势，即约98%的企业为中小企业，而加拿大目前正致力于推进贸易与进口来源多元化的战略。

斯蒂芬·蒂普曼认为，与越南的合作完全符合加拿大的《印太战略》以及与可靠伙伴建立贸易关系的目标。他表示，加拿大贸易促进组织（TFO Canada）与越南贸易促进局（Vietrade）的合作，旨在通过支持越南企业开拓加拿大市场，进一步巩固两国的贸易纽带。

因此，TRISEG项目的签署不仅为两国企业界开辟了新机遇，还反映出越南与加拿大合作关系的日益成熟——在新的发展阶段，双方正从援助伙伴向战略贸易伙伴实现跨越。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越加JEC会议 #TRISEG项目协议 #越南加拿大印太战略 #中小企业竞争力 #援助转向战略伙伴 加拿大 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越南最高人民法院副院长黎进发表讲话。图自越通社

“越南-加拿大司法能力提升”项目正式启动

“越南-加拿大司法能力提升”项目今日正式启动。该项目是双方合作发展现代化司法体系的重要里程碑，同时也有助于扩大两国在贸易、知识产权和网络安全等领域的双边合作。

更多

坐落于富寿省的河内丰田纺织有限责任公司（Toyota Boshoku Hanoi Co., Ltd.）。图自越通社

2026年前5个月全国工业增速创近4年新高

越南财政部统计局表示，2026年前5个月，全国工业生产指数（IIP）同比增长9.1%，创下近4年来的最高增速。值得关注的是，在2026年前5个月中，全国各省市工业生产指数均实现增长。

6月5日，越南绿色与智能出行股份公司在印度新德里正式推出Green SM Limo服务。图自越通社

2026年前5月越南对外投资总额同比增长1.5%

据越南财政部统计局公布关于2026年前5月越南对外直接投资情况，共有85个新项目获得投资许可证，越方投资总额达7.608亿美元，同比增长1.8倍；增资项目共10项次，增资总额为3380万美元，同比下降18.7%。

103号医院CT1公寓大楼内已安装VinFast电动汽车充电站，随时满足居民的需求。图自越通社

充电桩基础设施：促进越南电动车市场发展的动力

在下一阶段，电动车市场的发展速度最大限度依赖于充电基础设施的完善能力、扶持政策的同步性以及国家能源系统的准备就绪程度。建设遍布各处、安全且便捷的公共充电网络将是树立消费者信心的重要因素，同时为加快未来几年越南绿色交通转型进度铺平道路。

西宁省有34个具备接纳投资者条件的工业园区，吸引了超过2600个项目，其中包括近1500个外商直接投资项目和1100多个国内项目。图自越通社

东南部地区提高吸引外资效率

凭借地理位置、基础设施、人力资源以及投资环境等多重优势，越南东南部地区在吸引外国直接投资方面始终发挥着全国的火车头作用。然而，吸引外资特别是新一代资金的效率仍未达到预期，需要采取解决方案以取得突破。

乐金伊诺特在海防市投建的一家工厂。乐金伊诺特供图

乐金伊诺特在越南投建首家半导体基板生产工厂

越通社驻首尔记者报道，乐金伊诺特（LG Innotek）日前公布了在越南投建其首家半导体基板生产工厂计划，标志着乐金伊诺特在提升生产能力以及发展半导体封装解决方案业务方面迈出了重要一步。

附图。图自互联网

韩国医疗器械企业扩大在越的影响力

目前，韩国在越南医疗器械进口市场中占有最大份额，达16.3%，出口额约3.2亿美元。此外，两国还大力促进在人工智能、生物技术和医疗卫生领域的合作。

凉山Viettel物流公园的一角。图自越通社

现代物流为谅山口岸经济拓展增长空间

在建设全国现代化口岸物流服务中心的进程中，谅山省大力推进口岸基础设施现代化，加快进出口活动数字化转型，积极推动智慧口岸建设，进一步巩固其作为中国与东盟国家经贸往来“桥梁纽带”的地位，为越南东北地区发展注入新动能。

Gemalink港口是全国基础设施和设备最现代化的港口之一，且位于盖梅—氏威港口群中运营位置最优越的区域。图自越通社

世行：越南经济展现“显著韧性”

近年来，全球经济接连遭遇重大冲击，对越南这样一个贸易开放度较高的经济体造成不小压力。在越南政府正朝着实现两位数增长目标迈进的背景下，准确识别经济内在优势和发展瓶颈显得尤为重要。

2026年越南水果周开幕式。图自越通社

2026年越南水果周开幕

同塔省人民委员会与得乐省工贸厅及Central Retail（越南）公司日前联合举办了2026年第五届越南水果周。

游客在宣光省龙鼓乡与当地倮倮族小朋友合影留念。图自越通社

在龙鼓旗台脚下，赫蒙族守护村魂迎客

在越南祖国最北端地标龙鼓旗台脚下，天把（Thèn Pả）村依偎在碧绿的“龙眼”湖旁，有着古老的阴阳瓦屋顶、披着岁月色泽的土坯墙民居以及傍晚时分悠扬的赫蒙族芦笙声。

西宁省人民委员会常务副主席阮红清会见印度驻胡志明市总领事维普拉·潘迪。图自越通社

西宁省愿与印度扩大合作关系

6月4日，印度驻胡志明市总领事维普拉·潘迪（Vipra Pandey）率领工作代表团到访西宁省，并与该省领导举行了工作座谈。双方就促进该省与印度伙伴在经济、贸易、投资、旅游、教育及民间交流等领域合作的解决方案进行深入讨论。 

在太原省点瑞工业区KD Heat Technology有限公司，工人正在为汽车和摩托车制造业生产零部件。图自 越通社

2026年前5个月近9.5万家新企业成立 市场活力持续增强

据越南统计总局发布的2026年5月及前5个月经济社会形势报告，今年前5个月，全国新设企业超过9.48万家，注册资本总额近1066.3万亿越盾，同比分别增长42.1%和64.8%。与此同时，约4.78万家企业恢复运营，使新进入和重返市场的企业总数超过14.26万家，同比增长27.6%。

政府5月份例行新闻发布会。图自越通社

加快国家目标计划资金拨付进度

越南财政部副部长阮德芝在5月份政府例行新闻发布会上坦率指出，国家目标计划和公共投资计划实施进度和资金拨付进度仍较缓慢，因此，必须严肃处理在执行过程中存在的推诿扯皮、逃避责任等现象。