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泰国总理访越重点推动经济外交合作

据越通社驻曼谷记者报道，泰国总理府发言人拉差达·塔纳迪勒克（Rachada Dhnadirek）表示，泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）将于6月8日至9日率领政府及企业界高级代表团访问河内。此次访问有望延续越共中央总书记、国家主席苏林日前访问泰国后双边关系提质升级的良好势头。

位于广治省老保国际口岸经济区泰国独资企业——越南CAMEL橡胶有限公司的摩托车轮胎产品生产活动。图自越通社
位于广治省老保国际口岸经济区泰国独资企业——越南CAMEL橡胶有限公司的摩托车轮胎产品生产活动。图自越通社

越通社河内——据越通社驻曼谷记者报道，泰国总理府发言人拉差达·塔纳迪勒克（Rachada Dhnadirek）表示，泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）将于6月8日至9日率领政府及企业界高级代表团访问河内。此次访问有望延续越共中央总书记、国家主席苏林日前访问泰国后双边关系提质升级的良好势头。

拉差达表示，阿努廷总理访越期间将与越南领导人举行会谈，并会见在越经营的泰国企业代表。当前，双方正致力于将良好的政治互信和外交成果转化为务实合作项目。泰方代表团成员包括多位负责经济事务的主要部长、高级政府官员、军方领导人以及10余家在越投资的泰国龙头企业代表。代表团组成充分体现了泰方对贸易、投资、能源、旅游、工业、物流以及私营部门合作等领域的高度重视。

泰国总理府发言人指出，根据阿努廷总理向有关部门作出的指示，此访旨在确定可与越南立即推进合作的重点领域，包括扩大贸易、促进投资、加强物流互联互通、发展清洁能源、保障粮食安全以及人力资源开发等。双方政府认为，两国合作不应仅停留在文件和会议层面，而应切实转化为具体工作计划、合作项目和务实成果，让两国企业和民众切身受益。

泰国和越南已设定将双边贸易额提升至250亿美元的目标。泰国政府数据显示，目前两国贸易额约为240亿美元。双方还一致同意按照“三个对接”(生产对接、基础设施对接和转型对接)战略深化合作。

泰国总理府还透露，在为期两天的访问期间，除与越南高级领导人举行会晤外，阿努廷还将与在越投资的泰国私营企业代表举行会面，探讨支持企业扩大经营规模、发掘新合作机遇的措施，进一步开拓这一东盟最具活力的生产和消费市场之一。

按计划，6月9日，阿努廷总理将出席在河内美利亚酒店举行的第三届东盟未来论坛开幕式。这将是泰国总理首次亲自出席东盟未来论坛，体现了泰方对该论坛的以及对越泰关系发展的高度重视。（完）

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越通社
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